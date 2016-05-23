Filmden Silinen Superman'in Siyah Kostüm Sahnesi Yayınlandı

Daha önce Superman'in Justice League filminde siyah kostümle yer alacağı konuşulmuş ancak film çıkınca bu hevesler suya düşmüştü. Bunun gerekçesi ve filmdeki silinen siyah kostüm sahnesi yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Batman v Superman'in zaman çizelgesi olarak devamını anlatan film eleştirmenlerden vasat notlar almıştı. Genel olarak yapılan eleştiriler, filmin Marvel dünyasının sinema perdesindeki başarısında etkilenip, DC çizgisinden çıktığı yönündeydi.

Yukarda gördüğünüz Instagram paylaşımı film vizyona girmeden önce Superman karakterini canlandıran Henry Cavill tarafından yapılmıştı. O dönemler filmde Superman'i siyah kostümle göreceğimizi düşündüren ve hayranların büyük bir beklentiye girmesine sebep olan bu kostümden filmde eser yoktu. Bu aşamada filmden siyah kostümün son anda vazgeçilerek çıkarıldığını söyleyen de vardı ama Justice League'den yayınlanan kesilmiş sahne ile konu açıklığa kavuştu.

Hans Zimmer'ın güzel müzikleri eşliğinde Superman'in siyah kostümü gördüğünü, buna karşın siyah kostümü giymeyi tercih etmediğini görüyoruz. Bu bağlamda filmin 13 Mart 2018'de yayınlanacak olan kesilmemiş tiyatral versiyonu da daha bir önem kazanmışa benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Film siyah kostümlü Superman ile daha güzel olabilir miydi?