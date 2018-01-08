Anlık çeviri teknolojileri konusunda 2017’de önemli bir yol kat edildi. Bu kapsamda 2018’in ilk büyük teknoloji fuarı olan CES 2018’de Mymanu Clik+ modeli görücüye çıktı. Tamamen kablosuz olan kulaklık, anlık olarak 37 farklı dili birbirine çeviriyor.

Google, çeviri konusunda üzerine düşeni yapan en büyük teknoloji firması olsa da bu konudaki rakipleri büyük bir hızla firmaya yanıt verdiler. Geçtiğimiz yıl Pixel 2 ailesiyle birlikte tanıtılan Google Buds çeviri kulaklıkları sadece Pixel modelli akıllı telefonlarla kullanılabiliyor ve 159 dolara alıcı buluyordu.

Yani her ne kadar Google üzerine düşeni yapsa da ürünün kullanım açısından tercih edilmediği başarısız bir stratejiyi gütmüştü. Bu nedenle rakiplerin atacağı adımlar oldukça önem kazandı.

Mymanu’nun ürettiği Clik+ modeli, tamamen ücretsiz bir şekilde tek dokunuşta 37 dil destekli çeviri hizmeti sunuyor. Üstelik çevrimdışı olduğu zamanlarda çalışmaya devam ediyor.

Açıkçası cihaz, sadece Pixel cihazlarına uyumlu olan Pixel Buds kulaklıklardan çok daha mantıklı bir seçenek olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıl bir Indiegogo kampanyası ile beklediği maddi desteği toplamayı başaran firma, ürünü Mart ayında satışa sunmaya hazır hale getirdi ve CES 2018’de son halini sergiledi.

Firma, çeviri sisteminin bir bulut sistemiyle entegre olduğunu söylüyor. Clik+ aynı zamanda kendi başına hiçbir cihaza bağlanmadan çalışmasını sağlayan bir işlemciye sahip. Fakat firma kulaklıkları kullanmak için bir akıllı telefona ihtiyaç duyacağımızı belirtiyor. Cihaz, kendisine en yakın Wi-Fi ağına bağlanıp bulut sistemine eriştiği anda aktif oluyor. Fuar sırasındaki ilk gözlemlere göre, Çince’den İngilizce’ye anlık çeviri konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmamış durumda.

Grup sohbetlerinin de mümkün olduğu Clik+ kulaklıkları, Bluetooth teknolojisi yerine NFMI adı verilen bir sistemle birbirlerine bağlanıyorlar. Bu aynı zamanda daha güçlü bir ses kalitesi, daha az kopan bağlantı ve sohbetlerin daha akıcı olmasını sağlıyor. Dolu bir batarya ile 6 saat kesintisiz kullanım mümkün oluyor.

Mymanu, Mart ayına kadar ön sipariş başvurusunu internet sitesinden alacağını belirtti. Cihazın fiyat etiketi ise ön siparişlerde 239 dolar olacak ve ardından 300 dolara yükselecek.