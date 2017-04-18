Bilim insanları Filipinler koyunda, son derece garip beslenme alışkanlıkları bulunan ve görünce neye uğrayacağını şaşıracağınız bir yaratık keşfettiler.

Bilim insanları, Filipino koyunda yaşayan ve kükürt yiyen solucan benzeri yaratık keşfettiler. Söz konusu yaratığın istiridyelerle uzaktan akraba olduğu düşünülüyor. 1.5 metre uzunluğundaki bu canlılar, kabuklu deniz hayvanlarının en uzun üyeleri sıfatını kazandılar. Utah Üniversitesi'nden bir kimya profesörü olan Margo Haygood ve meslektaşları, bu canlıların nerede olacağını profesyonel kameralarla keşfettiler. Yaratıklar sığ bir Filipino koyunda çamurlu bir deniz tablasından toplandılar. Araştırmacılar, bu alandan beş numune aldılar ve bulgularını PNAS dergisinde yayınladılar.

Dev solucanlar, solungaçlarında yaşayan simbiyotik (ortak-yaşar yapı, iki canlı türü de birbirlerinden kazanç sağlar) bakterilerin yardımıyla topraktaki parçacıklarını sindiriyordu. Yine de dev kurt topraktaki parçalarla yetinmiyor, deniz tabanı tortullarında ve çamurlu zeminlerde de besin arıyor. Haywood ve arkadaşları, dev kurtların körfezin altındaki hayvan iskeletleri vasıtasıyla sülfür tüketebileceğinden de şüpheleniyorlar. Ancak sülfür pek de besleyici bir şey sayılmaz.

Solucanlar, inorganik bileşiği sindirmek ve yemek için daha fazla besleyici karbon salmak zorundalar ve simbiyotik bakterilere ihtiyaç duyarlar. Neyse ki bilim insanları elektron mikroskoplarını kullanarak, bakterileri gözlemlediler. Bakteriler dev solucanların solungaçlarında yaşıyorlar. Dante'nin “Cehennem” adlı eserinden kaçmış gibi görünen dev solucanlar, üstündeki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.