WhatsApp gibi uygulamalarda bulunan hemen hemen her özelliği bünyesinde barındıran yerli uygulama Kamapp tanıtıldı.

Dünya üzerinde WhatsApp öncülüğünde Skype, Messenger, Line gibi çok büyük mesajlaşma uygulamaları bulunuyor. Mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü konuşma gibi imkanlar sunan bu uygulamalar, bizlerin tamamıyla dışarı bağımlı bir tüketici olmamızı sağlıyorlar. Bu konuda bir çalışma yapan Nihat Cindioğlu, 5 arkadaşıyla birlikte 1 yılda geliştirdikleri tamamen Türkçe mesajlaşma uygulaması Kamapp’ı duyurdu.

WhatsApp’a kafa tutacak bir yazılım olduğunu belirten Cindioğlu, arkadaşları ile bir süredir bu uygulamayı geliştirdiklerini, uygulamanın içerisinde görüntülü ve sesli konuşma özelliğinin bulunduğunu ve istenirse bilgisayardan telefona aramalar yapılabileceğini açıkladı. Kamapp, ülkemizin yerli mesajlaşma uygulaması olmak istiyor.

Cindioğlu, Kamapp’ın geliştirme süreci hakkında yaptığı açıklamada;

“2017 yılında bu Kamapp projesinin ilk testlerini yaptık. Kamapp, ismini kamu uygulamasından alıyor. Program, görüntülü ve sesli konuşma, video, fotoğraf paylaşımı, lokasyon paylaşımı, dosya gönderimi gibi işlerde kullanılabiliyor. Bu programda ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan cep telefonlarını arayıp sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz. WhatsApp ve benzeri uygulamaların olması ve Türkiye’de bu tür programların kurucularının olmamasından dolayı, böyle bir eksikliği gidermek adına beş arkadaşımla birlikte bir çalışmaya imza attık. Bu çalışmamız tamamen yerli olup, herhangi bir yerden destek almadık. Türkiye’de bizden başka böyle bir programı geliştiren veya yapan yok. Hatta araştırmalarımıza göre test aşamasında olan böyle bir programda yok. Bizim şu anda kullandığımız sisteme, dünyada internetin olduğu herhangi bir yerden bağlanılabilir” dedi.

Programın patentinin ellerinde olduğunu belirten Cindioğlu, çok yakında reklam çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi. Kısa süre önce Başbakan Binali Yıldırım PTT Messenger isimli benzeri işlemler yapan bir uygulama tanıtmış, Hatay’daki Harekat Merkezi’ne görüntülü olarak bağlanıp 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’den Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi almıştı.

NOT: Uygulamanın indirilebilir olduğu belirtilse de resmi bir indirme bağlantısı paylaşılmadığı için biz de muallakta kaldık. Başınıza PttMessenger'ı indirmek isterken farklı bir uygulamaya giden kullanıcıların düştüğü durumun gelmemesi için resmi indirme bağlantılarının açıklanmasını beklemenizi tavsiye ediyoruz.