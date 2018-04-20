Kahvenin Ne Kadar Yararlı Olduğunu Kanıtlayan Araştırma!

Tahmin edersiniz ki kahve, birçok insanın günlük rutinlerinin başında geliyor. Ancak çoğumuzun severek tükettiği bu içeceğin, yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu tartışmalara neden oldu.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalar içerisinde, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Starbucks başta olmak üzere dört kahve şirketinin ürünlerine, sigarada olduğu gibi ‘Kanser Uyarısı’ konmasına karar verilmişti. Ancak verilen bu karar, kahve hakkındaki övgüler ile fazlasıyla çelişiyor. Bu bağlamda açıklamalarda bulunan uzmanlar, kahvenin belirli dozdaki alımının vücuda son derece faydalı olduğunu vurguladı.

Çoğumuzun severek tükettiği ve alışkanlık haline getirdiği bu içecek, yeni yapılan bilimsel araştırmalara göre oldukça güvenli. Bu noktada 228.000 kişi üzerinde çalışmalarda bulunan bilim insanları, günde birkaç bardak kahve içmenin kalp ritmini düzenlediği ve kalp krizi riskini azalttığını ifade ettiler.

Yapılan farklı bir çalışmada ise kalp hastası olan 115.000 kişi ele alınarak, kahvenin vücut üzerindeki etkisi izlendi. Sonuçlara bakılırsa kahve, hastalar üzerindeki kalp krizi riskini %13 azaltmıştı. Tabii ki bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de miktardı ve günlük 350 miligram kahve hepimiz için sağlıklıydı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alfred Hospital ve Baker Heart Diabetes Institute’taki elektrofizyoloji müdürü Peter Kistler, “Genellikle anekdot deneyimine dayanan bir halk algısı, kafeinin kalp ritmi sorunları için yaygın bir sebep olduğunu savunuyor ancak durum böyle değil. Yaptığımız çalışmalar sonucu, belirli miktar kafeinin vücuda yararlı olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu. Anlayacağınız o ki, kahve paketleri üzerine ‘Kanser Uyarısı’ koyulmak istense de bu içeceğin yeterli ve belirli miktarı, bizi çeşitli rahatsızlıklardan koruma açısından önemlidir.