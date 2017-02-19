Kaspersky'ın kurucusu Eugene Kaspersky yaptığı açıklamada siber savaşın henüz başlamadığını ancak ülkelerin siber savaş için hazır olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında siber dünyada yapılan karşılıklı atakları siber savaş olarak değerlendiriyoruz ancak açıkça büyük bir siber savaşa henüz tanık olmadık. Tabii tüm bunların yanı sıra gelişen teknoloji ve ülkeler arasında yaşanan büyük tartışmaların sonunda bir siber savaşın görünmesi kaçınılmaz.

bu konuyla ilgili Türkiye'den Anadolu Ajansı'na konuşma yapan Rusya merkezli dünyanın en büyük güvenlik yazılımlarından Kaspersky'ın sahibi ve CEO'su Eugene Kaspersky, dünya ülkelerinin olası bir siber savaş için hazır olduğunu ancak siber savaşın henüz başlamadığını söyledi. Ayrıca Kaspersky, Türkiye'deki siber güvenlik dünyasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Türk hackerların da dünyadaki konumuna dikkat çeken Eugene Kaspersky, dünyada ilk 10'da Türk hackerların da olduğunu söyledi ve Kaspersky olarak Türkiye yatırımlarından bahsetti. Türkiye'de bir ofislerinin ve yaklaşık 20 çalışanlarının olduğunu belirten Kaspersky bu ekibi genişleteceklerinin işaretini verdi.