Yüzlerce yıl masallarda anlatılan ve 1970’li yıllardaki Yeşilçam filmleri arasına katılan unutulmaz karakter Keloğlan, 40 yıl aradan sonra yeniden beyaz perdeye uyarlanacak.

Rüştü Asyalı gibi usta bir aktörün hayat verdiği, sadece çıktığı yıllarda değil, pek çok insanın çocukluğunda önemli bir yere sahip olan Keloğlan’ın yeni filmi için oyuncular seçildi. Yeni Keloğlan filminde karaktere hayat verecek oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz olacak. Keloğlan’ın aşık olduğu Cankız karakteri için de Yağmur Ün kameralar karşısına geçecek.

19 yaşındaki Atilla Doğukan, daha önce çeşitli yerli dizilerde rol alarak adını duyurmuştu. Filmin senaryosu ise Oflu Hoca serisi, parodi haber bülteni programı Heberler gibi projelerle adını duyuran Ferhat Ergün’e emanet. Yönetmenliğini Filinta dizisiyle adını duyuran Süleyman Mert Özdemir’in üstleneceği filmde, özel efektlerle masalsı bir dünya yaratılacak.

Yapımda kamera karşısına Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin gibi yerli projelerle tanınmış ünlü isimler de var.

Yeni Keloğlan, Cankız’ın yardıma ihtiyaç duyması üzerine, Keloğlan ve arkadaşlarının bir araya gelişini ve mücadelelerini anlatacak. Filmin temel amaçlarından birisi de çocuklara doğa bilinci kazandırmak ve hayvan sevgisi aşılamak olacak.

Hürriyet gazetesinin bir eki olan Kelebek’in tanınmış yazarlarından Ömür Gedik de filmde konuk oyuncu olarak yer alacak.