Daha önce Apple'da, son olarak da AMD'de çalışan Koduri, ekran kartı işlemcileri konusunda uzmanlığa sahip. Intel bu adımla birlikte ekran kartı işlemcileri alanında lider konuma yükselmeyi kafasına koyduğunu gösteriyor.

Intel, AMD’de ekran kartı işlemcileriyle ilgili birimin başkanı olan Raja Koduri’nin, Intel’in yeni oluşturduğu ‘Çekirdek ve Görsel İşlemci Grubu’ adlı birimin başkanı olarak Intel’e katılacağını açıkladı.

Son gelişme, Intel’in, AMD ve Nividia’nın hakim olduğu birinci sınıf ekran kartı işlemci birimleri alanındaki ürün yelpazesini genişletme ve geliştirme azminde olduğunu gösteriyor. Intel şu anda bazı ekran kartı işlemcilerini kendi işlemcileriyle bir araya getiriyor fakat bu işlemciler, son çıkan oyunları ya da yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için yetersiz kalıyorlar.

Bu haberden sonra AMD’nin hisseleri %4.1 düşerek 11.23$’a, Nvidia’nın hisseleri ise %2.5 düşerek 203.94$’a geriledi. Aynı zamanda Intel’ de haberden sonra %0.94 oranında düşüş yaşayarak 46.26$’a geriledi.

Intel’de yönetici mühendis pozisyonunda bulunan Murthy Renduchintala “İşlemci ve ekran kartı kapasitemizi hırslı bir şekilde genişletmeye yönelik heyecan verici planlarımız var. ‘Çekirdek ve Görsel İşlemci Grubu’muzun direksiyonuna geçecek olan Raja ile birlikte portfolyomuza eşsiz kapasiteler kazandıracak, işlemci ve ekran kartı sahasında liderliği beraberinde getirecek olan stratejimizi geliştirecek ve nihai aşamada veri devriminin etkin gücü haline geleceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Intel’in artık geniş çapta büyümekte olan ekran kartı piyasasındaki yokluğunu ortadan kaldırmaya kararlı olduğu aşikar. Yapay zeka sistemlerinin büyüyen adaptasyonu ile özellikle işlemlerin en büyük bölümünün gerçekleştiği veri merkezlerinde çiplere olan talepte bir patlama yaşanıyor. Nvidia ve AMD, yıllardır yegane ekran kartı işlemcisi üreticileri olarak piyasada yer alıyorlar.

Tekil ekran kartı ünitelerine ek olarak Intel aynı zamanda entegre ekran kartı performansı alanına doğru genişletiyor çalışmalarını. Firmanın yakın bir zamanda yaptığı açıklamada AMD ile birlikte çalışarak Intel’in işlemci teknolojisini, AMD’nin ekran kartı teknolojisi ile bir araya getiren bir çip üreteceklerini bildirmişti.

Daha önce Apple’da Retina görüntülerinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışma yapan Koduri, Aralık ayında Intel’de çalışmaya başlayacak.