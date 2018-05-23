Kendi Kendine Yürümeyi Öğrenen 4 Ayaklı Robot Geliştirildi

Gelişen teknoloji en çok da robot ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesine olanak tanıdı. Bu noktada benzerlerinden çok daha farklı olan robot, yeni doğmuş bir geyik gibi yürümeyi öğreniyor.

Makine öğrenimini gerçek zamanlı olarak izlemek tahmin edersiniz çok alışagelmiş bir olay değil. Ancak bir o kadar da keyifli olan bu durum, Norveç’teki Oslo Üniversitesi araştırmacıları tarafından denendi. Büyüyen bir çocuk veya yeni doğan bir geyik gibi yürümeyi öğrenen robotu izlerken, yavaş yavaş yetkinliğe kavuştuğunu ve en sonunda yüksek bir beceriye sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bu tür sistemler, deneme yanılma yöntemleri ile oluşturuluyor. Geliştirilen robot, Boston Dynamics’in dört ayaklı robotlarını andırsa da, onlardan çok farklı diyebiliriz. Kendi başına yürümeyi öğrenen DyRET, adeta yeni doğan ve karda yürümeye çalışan bir geyiği andırıyor. Konu hakkında konuşan robot araştırmacısı Tonnes Nygaard, DyRET’in doktorasının bir parçası olduğunu ve onu yaparken yeni doğan memelilerden ilham aldığını ifade etti.

Öte yandan robotun yürüyüşü, 8 farklı parametre tarafından kontrol edilebiliyor. Yani her bir adımın uzunluğu veya robotun ayağını ne kadar kaldırdığına kadar her detay yönlendirilebiliyor. DyRET, donanımda kendi kendini geliştiren morfolojiye sahip karmaşık ilk robotun denemesi olmasıyla da araştırma platformlarına hizmet edecektir.