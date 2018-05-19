Kendinizi İnternet Üzerinden Nasıl Silersiniz?

Facebook Cambridge Analytica skandalı sonrası interneti daha güvenli kullanma kararı almış olabilirsiniz. Bunun için neler yapmanız gerektiğini anlatıyoruz.

Birçok kişi sosyal medya şirketlerinin yıllardır bilgilerini sattığından haberdar. Ancak Cambridge Analytica ile iyice gün yüzüne çıkmış bu durum, herkesi rahatsız etmeye başladı. Cambridge Analytica Skandalı yalnızca bunun bir örneği olsa da insanlar, sosyal medya hesaplarını kapatmaya devam ediyor.

Kim bilir kaç tane sosyal medya hesabı açtınız, kaçına fotoğraflarınızı yüklediniz; artık bu hesapları bir elden geçirme vakti geldiğini mi düşünüyorsunuz? Kişisel bilgileri gizlemek ve internetteki ayak izlerinizi temizlemek oldukça zor, ancak size göstereceğimiz birkaç pratik adımla internet alemindeki varlığınızı biraz olsun temizleyebilirsiniz.

Kendinizi Google'layın

İlk ve en basit adım kendinizi internette aratmak. Eğer oldukça kullanılan bir isminiz varsa yaşadığınız şehri ya da okulu da aramanıza eklemeniz gerekebilir. Bu adımda ne kadar hesabınız olduğunu bulup, temizlemeniz gerektiğini anlayacaksınız.

Sosyal Medya Hesaplarınızı Silin

Geldik en önemli adıma, şimdi Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan kendinizi silin. Dikkat etmeniz en önemli nokta hesaplarınızı dondurmak yerine komple silmek. Çünkü bu tür sosyal medya platformları sizin şecerenizi çıkartabilecek kadar bilgiye sahip. Security Baron adlı web sayfası bu durumu şöyle açıklıyor: "Hesap dondurma, siteye hızlı bir dönüş yapmanızı kolaylaştırır ancak bilgilerinizi de hala saklamaya devam eder. Onun yerine hesabınızı silerseniz 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde tüm içeriklerini ve bilgileriniz silinir."

Bu özellik Facebook'ta olsa da Twitter, LinkedIn ve Instagram da benzer prosedürlere sahip. Bu nedenle 15 gün ya da daha kısa/uzun bir süre zarfında hesabınızın silinip silinmediğinden emin olun.

Web Yöneticilerinden Destek Alın

Sizinle alakalı paylaşım yapmış bir haber sitesinin paylaşımından yahut bir blog sayfasının içeriğinden rahatsız olduysanız web sitesinin yöneticileriyle iletişime geçmeniz size yardımcı olacaktır. Tabi aksi bir durum da söz konusu olabilir, bu durumda da elinizden ne yazık ki pek bir şey gelmez.

Verilerinizi Kullanan Sitelerdeki Hesaplardan Bilgilerinizi Silin

Şimdi belirli bir site ismi vermek mümkün olmasa da bilgilerimizi başka kişilere satan çok sayıda web şirketi vardır. Örneğin bazı iş başvurusu ve flört/arkadaşlık siteleri bu tip işgüzarlıkları yapıyor. Bu yüzden şüpheye düştüğünüz web sayfalarına mümkün olduğu kadar üye olmayın ve hesabınız varsa silin.

Bu adımlar internetten sizi tamamen silecek olmasa bile, interneti daha güvenli kullanmanızı ve kontrolü daha çok ele almanızı sağlayacaktır.