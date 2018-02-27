Kendisine Saldıran Böceği Şamar Oğlanına Çeviren Tırtıl

Dünyanın en savunmasız canlılarından biri olarak kabul gören tırtıllar, bu haberden sonra aklınızda bambaşka bir özelliğiyle yer edinecekler.

Belirli bir süre büyüyüp koza yapan daha sonrasında ise kelebeğe dönüşen tırtıllar kendilerini nasıl savunur? Çoğu böcek gibi bizler de tırtılların savunmasız yumuşak canlılar olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bir tırtıl bir böcek için bile son derece kolay bir av gibi gözüküyor. Ancak bugün izleyeceğiniz bir tırtıl, karşınıza almak istemeyeceğiniz bir türden. Bir böceğin gelip kendisini yemesini beklemek yerine, canı pahasına mücadele eden bir tırtıl türü var. Langia Zenzeroides isimli bu tür, kelebek familyasının askeri gücü gibi görünüyor. Zaten kelebek görünümünden, tırtıl olduğu dönemlerde pes etmeyen bir canlı olduğunu anlıyorsunuz.

Aşağıda yer alan videoda, Langia Zenzeroides türüne ait bir tırtılın böcek saldırısına karşı nasıl tepki gösterdiğini görebileceksiniz. Kuyruğunda yer alan pençeyi büyük bir hızla savurabilen bu tırtıl türü, kuş ve insan dahil kendisine zarar vermek isteyen hemen hemen tüm canlılara saldırabiliyor.

Bir savunma mekanizması olarak kullanılan kuyruk, çok hızlı bir şekilde kafasının yanına kadar ulaşabiliyor. Yumuşak yapıya sahip olmasını, küçük böcekleri alıp fırlatarak kullanan bu savaşçı tırtıl, böceklerle mücadele ettiği 25 testin tamamında kazanan olarak ayrılmayı başardı. Bu başarısıyla böcek familyasının en savaşçı ruha sahip canlılarından biri olan Langia Zenzeroides’in videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.