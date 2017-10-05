Ortalığı Karıştıran ‘Mega Uzaylı Yapısı’ Gizemi Çözüldü!

Uzaydaki muhtemel yaşam arayışlarımızdan birisi daha astronomlar tarafından çürütüldü. 2015 Yılında keşfedilen ve bir yıldızın etrafında dönen garip cismin bambaşka bir şey olduğu ortaya çıktı.

Tabby’nin Yıldızı (Tabby’s Star) efsanesi 2015 yılından beri gökbilimcilerin ve teorisyenlerin aklını karıştırıyor. KIC 8462852 yıldızının etrafında keşfedilen dev bir yapı olduğu söylentileri uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.

Yıldızın yörüngesinde olmaması gereken bir parlaklık vardı ve bu parlak cisim her 700 dünya gününde bir, yıldızının etrafında bir tur dönüyordu. Aynı zamanda yıldızın ışığını soğuruyormuş gibi görünüyor ve parlaklığının yüksek enerjisine borçlu olduğu düşünülüyordu. Haliyle onun bir uzaylı yapısı olduğuna dair söylentiler ciddileşmeye başlamıştı.

Elbette durum üzerine bir umut araştırmalara başlayan astronomlar, sonunda o gizemli cismin ne olduğuna dair ilk ve net sonuçları elde ettiler.

Umutlar başka bahara:

Elde edilen son verilere göre cismin yıldızdan gelen ışığın periyodik olarak azalmasının arkasında bir toz bulutunun olduğu anlaşıldı. Gözlemler sonucunda yıldızdan yayılan ultraviyole ışığın, kızıl ötesi ışıktan daha fazla karardığı anlaşıldı.

Araştırmanın baş yazarı Huan Meng, "Bu dalga boyuna bağlı olarak değişen ışık azalması, mega uzaylı yapısı söylentilerini saf dışı bırakıyor.” açıklamasında bulundu. Araştırma ekibi, Ekim 2015’ten Mart 2017’ye kadar cismi iki NASA teleskobu ile sürekli izledi. Meng, “Sadece yıldız tozları, yıldızların ışıklarını bu şekilde dağıtabilirler ve dengesizleştirirler” şeklinde konuşarak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Yıldız, Dünya'dan yaklaşık 1,400 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.