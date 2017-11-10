KFC'den Sosyal Medya 'Kaşifine' Sürpriz Hediye!

KFC, Twitter hesabında küçük bir keşifte bulunan Mike Edgette'ye KFC'nin kurucusu Albay Harland Sanders'in Edgette'yi sırtında taşıdığı bir tablo hediye etti.

Geçtiğimiz ay Mike Edgette, dünyaca ünlü fast food zinciri KFC’nin Twitter hesabını incelemiş ve KFC’nin takip ettiği 5 kız ve 6 erkeğin KFC’nin ünlü 11 bitki ve baharatlı yemek tarifini işaret ettiğini tweet atmıştı.

Edgette’nin bu 'büyük' keşfi yoğun ilgi gördü. Öyle ki attığı tweet toplamda 716 bin beğeni ve 323 bin retweet aldı. Tweet bu kadar ilgi toplayınca KFC’nin de dikkatinden kaçmadı elbette.

Edgette, Twitter üzerinden KFC’den bir mesaj aldığını ve mesajda ertesi gün bir paket alacağını yazdığını söyledi. Genç adamın ertesi gün kapısı çaldı ve bir kurye ona oldukça büyük bir paket bıraktı.

Paketi açan adam karşılaştığı hediye karşısında oldukça şaşırdı. KFC, sosyal medya hesabında küçük bir keşif gerçekleştiren adama KFC’nin kurucusu Albay Harland Sanders’ın Edgette’yi sırtında taşıdığı bir tablo hediye etmişti.

Edgette, hediyeye her baktığında sevinç göz yaşları döktüğünü söyledi. KFC’nin büyük kaşife gönderdiği hediyenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fast food tutkunları benzer bir hediye kazanabilmek için KFC’nin sosyal medya hesaplarını mercek altına alsa da şu ana kadar bir şey bulunamadı.