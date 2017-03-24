Kim Kardashian ile sohbet etmek ister misiniz? Bunun gerçekleşmesi gerçek hayatta zor olabilir, fakat Facebook'la bunu yapabilmeniz artık mümkün.

Çağımızın en ünlü yıldızlarından birisi Kim Kardashian’ı tanımayanınız yoktur. Uzun süredir ünlü olan ama neden ünlü olduğunu tam olarak anlamadığım birisi kendileri, yine de çok fazla takipçisi olduğunu söylemem gerekiyor. Kim Kardashian, tanımayanlarınız için Kardashian ailesinin en ünlü ferdidir. Kökeni Osmanlı-Ermeni olan babası Los Angales’e göç etmiştir. Annesi ise Hollanda ve İskoç asıllıdır. Türklerin Ermeni soykırımı konusunda haksız olduğunu ilan edip, Türkleri bu konuda hoşnut görmediğini ve boykot edilmeleri gerektiğini, ABD’nin o dönemki başkanı Barack Obama’ya iletmiştir.

Tabii biz bunu ünlü olmak için çeşitli videolar çekmek zorunda kalan ve hangi meziyetle ünlü olduğu belli olmayan birinden duyduğumuz için pek takmıyoruz.

Asıl konumuza gelecek olursak Kim Kardashian için Facebook Messenger’da özel bir oyun yapıldı. Oyun dediğimize bakmayın, Facebook Messenger’de Kim Kardashian ile konuştuğumuz bir mesajlaşma oyunu. Oyunun genel olarak mantıklı olduğunu söylemem gerekiyor. Messenger botu ile çalışan uygulamayı Kim Kardashian, kendi resmi Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca bu programın içinde yer aldığı Kim Kardashian: Holywood isimli profile de buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulamanın isminin Kimbot olduğunu belirtelim. Kim ile muhabbetimiz nereye gider pek bilinmez ama botunun bile çok boş muhabbet yaptığını söylemem gerekiyor. Uygulamayı merak ediyorsanız buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Boş zamanlarda birkaç boş muhabbet yapmak isteyenlere yönelik güzel bir program. Ancak söyleyeyim, tanıştıktan 10 15 mesaj sonra hemen fotoğraf atıyor, çok yadırgamadım yani.