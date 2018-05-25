Oyunun yıl dönemine özel düzenlenen bir etkinlik dahilinde, 25 Mayıs - 28 Mayıs arası Overwatch'a erişim ücretsiz oluyor.

Bu sıralar en çok konuşulan oyunların başında Battle royal muadilleri PUBG ve Fortnite gelse de günümüz oyun standartlarına damga vuran bir başka oyun hala popülerliğini sürdürüyor. Eğer ücretli olması sebebiyle Overwatch oynayamamış azınlıktan biriyseniz size harika bir haberimiz var: Overwatch yıldönümüne özel bir etkinlik dahilinde ücretsiz oluyor!

Oyunun yıl dönümü kutlamaları 11 Haziran tarihine kadar devam edecek olsa da bu promosyonel etkinlik yalnızca 25 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerini kapsıyor olacak. Ancak bunun üzücü bir haber olmasına gerek yok; bu etkinliğe dair hafta sonu boyunca oyunun hemen hemen tüm özellikleri ve karakterlerinden sonuna kadar faydalanabilecek, gerçek anlamda oyunun keyifini sınırsızca çıkarabileceksiniz. Zira önünüzde 27 ücretsiz karakter ve 18 haritanın yanı sıra oyun içi birçok moda erişim hakkı mevcut olacak.

PlayStation 4 oyuncularının PS Plus hesabına dahi ihtiyaç duymadan ücretsiz olarak katılabilecekleri bu etkinlik; 28 Mayıs tarihine kadar ücretiz devam edip, 28 Mayıs sonrası satın alınacak PS Play ile devam edebilecek. İşin Xbox Live ayağında ise oyuncuların bu etkinlikten faydalanabilmek için Xbox Live Gold üyeliğine sahip olması zorunlu olacak.

Özetlemek gerekirse eğer Overwatch’u merak eden ve şartları elveren bir oyuncuysanız; bu hafta sonu kimselere söz vermeyin.