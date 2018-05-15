Facebook'un verilerimiz üzerinden anlaşmalar yapmasının ardından daha temkinli davranmaya başladık. Ancak bazılarımız Facebook gibi mecraları kullanmadığı için bu durumu es geçmişti. Bu noktada sizlere daha kötü bir haberimiz var: Mobil operatörlerimiz de bilgilerimizi satıyor.

Gelişen teknoloji bizi iyi ya da kötü her alanda etkilemeye başladı. Akıllı robot ve yapay zekalar bize hayatı kolaylaştırırken, teknolojinin kötü nimetleri adeta hayatlarımızda gizem bırakmadı. Öyle ki geçtiğimiz aylarda bu konu Facebook ve Google’ın canını fazlasıyla sıkmış ve skandallara yol açmıştı. Fakat tahmin edersiniz ki hepimiz Facebook gibi sosyal ağları kullanmıyoruz. Bu sebeple de açıkçası olay herkesi tedirgin etmemişti.

Şimdilerde gelen bir habere göre mobil operatörlerin bilgilerinizi sattığı iddiası ortaya atıldı. Her an nerede olduğunuzu rahatlıkla bulan mobil operatör firmalarının, bilgilerinizi satmak için gizli firmalar ile el sıkıştığı iddiaları şüphesiz ki hepimizi gerdi. Eğer bu iddia gerçekse, durumun art niyetli kişiler tarafından kullanılması hiç hoş olmayacaktır.

The New York Times’da yayınlanan bu bildiride, daha önce kişi ve kurumların bu yöntemi yasadışı yollardan da yaptığı söylendi. Öyle ki bazı savcıların bile bu uygulamayı 2014 ve 2017 yılları arasında 11 kez kullandığı ifade edildi. LocationSmart adı verilen ve birçok kişi tarafından kullanıldığı saptanan uygulama, GPS kadar doğru olmasa da, gerçek konumunuza bir hayli yaklaşıyor. Seçeceğiniz telefon numarası ile kolayca harekete geçebileceğiniz LocationSmart, size satın alma öncesi bir demo bile sunuyor.

Mobil operatörlerin sunduğu bilgiler sayesinde kullanıldığı düşünülen LocationSmart, sizden izinsiz olarak karşı tarafa bilgi sağlamasıyla da yasadışı olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple hakkında soruşturma başlatılan uygulamanın akıbeti ise şimdilik kesinleşmedi.