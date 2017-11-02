Sussex Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma neticesinde bilim insanları, herhangi bir cam koruyu katman bulunmayan süper esnek yapıda yeni bir dokunmatik ekran filmi geliştirdiler.

Günümüz akıllı telefonlarının en büyük problemlerinden biri, herhangi bir darbe aldıklarında ekranlarının kolaylıkla parçalanmasıdır. Bunun temel nedeni ekranların, indiyum kalay oksitten(ITO) üretiliyor olmasıdır. Ayrıca ITO, bağlandığı cam yüzeyden de kolaylıkla çıkarılamaz, bu da cihazın tamir masrafının artması anlamına geliyor.

Fakat Sussex Üniversitesi’nden bilim insanları, karbon atomlarından oluşan bir materyal olan grafen ile gümüş nanotelleri birleştirmeyi başardıklarını açıkladılar. Üstelik bu malzeme, süper esnek bir yapıda olduğu için herhangi bir cam ile desteklemeyi gerekli kılmaz. Çok daha esnek bir madde ile birlikte kullanılabilir.

Sussex Üniversitesi’nin Matematik ve Fizik Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen çalışmanın lideri olan Dr. Matthew Large, geliştirdikleri gümüş nanotel-grafen hibrid filmlerin koruyucu bir cam yüzeye olan ihtiyacı kaldırdığını söyledi. Fakat bu gelişmeler, koruyucu bir yüzeye ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelmiyor; yalnızca daha esnek bir koruyucu madde kullanımını mümkün kılıyor.

Gümüş, indiyum ile kıyaslandığında çok daha nadir bulunan bir elementtir. Bununla birlikte grafen ile birleştiğinde çok daha az alana ihtiyaç duyar. Ayrıca grafenin oluşturulduğu grafit oldukça kolay elde edildiğinden, maliyetler mevcut ekranların üzerinde olmayacaktır.

Çalışmada yer alan Profesör Alan Dalton ise nanotel-grafen hibrid filmlerin büyük ölçekli üretiminin basit olduğunu, bu nedenle kırılgan sert ekranların yakında tarih olabileceğini belirtti. Ayrıca grafenin gümüş nanotel ağına eklenmesinin elektriği iletme yeteneğini de arttırdığını, bu nedenle şimdiki ekranlarla aynı ya da daha iyi performansları elde etmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.