Kırmızı iPhone 7 ve Yeni iPad'ler Ön Satışa Çıktı!

Apple'ın merakla beklenen yeni iPad serisi ve geçtiğimiz hafta duyurulan kırmızı iPhone 7'si ön satışa başladı.

Apple’ın Product Red projesi kapsamında duyurduğu yeni kırmızı renge sahip yeni iPhone 7 ve yeni iPadler için ön satışlar başladı.

Product Red projesi Apple’ın AIDS hastalığının tedavisi için geliştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi. Son 10 senedir firma çıkardığı seçkin ürünlerin kırmızı renkli versiyonlarını üreterek piyasaya sunuyor ve satışlarından elde edilen geliri ilgili kurumlara bağışlıyor

Şu ana kadar 130 Milyon Dolarlık destek toplamayı başlayan proje, AIDS hastalığına karşı yürütülen en aktif destek kampanyalarından birisi. Son olarak iPhone 7’nin kırmızı versiyonunu da sınırlı sayıda üreten firma cihazın ön satışlarına başladı.

Aynı zamanda daha önce duyurduğu tablet serisi iPad mini, iPad ve 10.9 inç ile 12.9 ekranlarıyla yeni iPad Pro’lar da ön satışa başlayacak.

Satışların 24 Mart 2017 tarihi TSİ 18:01'de tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de başladığını belirtelim. Buradaki bağlantıdan Apple Store’a ulaşabilir ve ös satış avantajı ile yeni çıkan dilediğiniz ürünü satın alabillirsiniz.