Kitaplara Adeta Banyo Yaptıran 15 Bin TL Değerindeki Makine: Book Shower

Ülkemize Güney Kore'den ithal edilen kitap yıkama makinesi BookShower, okul ve kütüphanelerde yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Ülke olarak kitap okumayı pek fazla sevmesek de özellikle kütüphanelerde lise ve üniversite çağındaki öğrenciler yoğun mesai harcıyor. Hal böyle olunca kütüphanelerdeki kitaplar yüzlerce farklı insanın eline değiyor ya da kütüphanelerden yıllarca alınmayan kitapların her sayfası toz ve bakteri doluyor.

Bu sorunun önüne geçme amacıyla Güney Kore'de tasarlanan Book Shower isimli makine, kitaplara adeta banyo yapıtırıyor. Özel bir aroma ve UV ışınları sayesinde kitapları dezenfekte edilen bu makine ülkemizde ABM Yayınevi tarafından 13.500TL + KDV gibi ciddi bir ücretle satılıyor. Ücret her ne kadar yüksek gibi görünse de lise, üniversite ya da halk kütüphaneleri gibi ortak alanlara alınan bu cihaz kitapların daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

Ayrıca Eskişehir Anadolu Üniversitesi, bu makinenin nasıl çalıştığıyla ilgili de kısa bir video yayınlamış. Bu makinenin kullanımını merak ediyorsanız hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.