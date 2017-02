Kocaeli Üniversitesi’nde B.E.S.T Etkinliği Başlıyor!

Kocaeli Üniversitesi’nin IEEE öğrenci kolunun EMBS ekibi tarafından hazırlanan B.E.S.T. etkinliği, 3. defa hazırlanıyor. Biyomedikal dünyasına ışık tutacak etkinlik, 13-14 Mart’ta Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Kocaeli Üniversitesi’nde Biyomedikal dünyasının nabzını tutmak için bu sene 3.sü düzenlenecek B.E.S.T. (Biomedical Engineering Systems and Technologies) 13.14 Mart’ta başlıyor.IEEE KOU EMBS (Engineering in Medicine And Biology Society) komitesinin hazırlamış olduğu ve gelenekselleşen B.E.S.T. bu yıl da dopdolu geçecek.

B.E.S.T Etkinliğini Nedir?

Açılımı Biomedical Engineering Systems and Technologies olan B.E.S.T , iki gün boyunca üniversite öğrencilerini kendi sektörlerine yön veren firmaları, akademik kariyer sahipleri, yetkili hastane yöneticileri ve kamu alanında önde gelen isimleri ile buluşturacak. Öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları öğretip, kariyer tavsiyeleri almasını, son çıkan teknolojilerin tanıtılmasını ve ünlü isimlerle bir araya gelmesini sağlayacak olan etkinlik, sağlık dünyasında önemli bir yere sahip.

Sadece KOÜ öğrencilerine değil, aynı zamanda her öğrenciye açık olan etkinlik, ücretsiz ve sertifikalı olarak düzenlenecek. Eğer bu etkinlikte yer almak istiyorsanız buradaki bağlantıdan ücretsiz olarak kayıt yaptırarak bu organizasyonda bulunabilirsiniz.

Sağlık ile mühendislik arasındaki köprüyü ele alacak olan bu etkinlikte alanının en uzman ve yetkili kişileri B.E.S.T 3’ ile alakalı detayları öğrenmek için buradaki bağlantıdan Facebook etkinliğine gidebilir, buradan da EMBS’in Twitter hesabı üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.