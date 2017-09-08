Ay’a Gönderilen Nükleer Silahları Uzaylılar mı Yok Etti?

Dünya dışındaki muhtemel varlıklara gösterilen ilgi ve gizli belgelerle açığa çıkan detaylar, bazen akıl almaz teorilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşin içinde uzaylılar, ABD’nin nükleer denemeleri ve gizli Ay yolculukları var.

İnsanoğlu uzaya çıkıp kendi uydusu üzerinde yürüyünce gökyüzüne olan merak daha da arttı. Ne yazık ki uzay gelişmeleri konusunda ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeleri izlemekle yetindiğimiz modern çağ başlayalı çok uzun bir zaman oldu.

70’li yılların sonu ve 80’lerin başında ABD, geliştirdiği silahları uzayda test etmek istiyordu. Söz konusu silahların nükleer enerji miktarları çok yüksek olduğundan, daha önce başarılı seferler yapılan Ay yüzeyi testler için en ideal yerdi. Ancak iddialara göre, ABD nükleer silahlardan birini Ay’a nakletmek üzereyken uzaylılar onu yok ettiler.

Bu iddialar ABD ordusunun eski kıdemlilerinden Albay Ross Dedrickson tarafından sızdırılmış bilgilere dayanıyor. Kendisinin ordunun enerji ile ilgili bölümünde görev yapan üst düzey bir yetkili olduğu söyleniyor. O dönemde artan benzer projeleri tıpkı Albay Dedrickson gibi sızdıran onlarca 'düdükçü' vardı ve hepsi kanıtlarıyla geliyorlardı. Son yıllarda artan güvenilirlik endişesi sebebiyle hayatta olan bazı düdükçüler, kendi derneklerini ve kulüplerini kurdular. Bugün ABD’de benzer amaçlarla kanıtları sunmaya çalışan ve kendi komuoyunu oluşturmuş sayısız dernek var.

Günümüzde popüler olan Star Wars, Star Trek ve Alien gibi bilim kurgu hikayeleri sayesinde uzaylı kavramı popüler durumda. Bu ilgiye rağmen büyük çoğunluk, uzaylılar ve nükleer silahlar arasında ilişki kuran sızıntıları göz ardı ediyor. Elbette bu teorilerin doğruluk payı nedir bilinmez, ancak bir şey yalanlanamıyorsa büyük ihtimalle doğru yanları vardır.

Sızıntılar aslında 1940'ların sonundan bu yana yapılıyordu. Askeri personeller ve araştırmacılar sanki ağız birliği yapmışlarcasına, nükleer füzelere müdahale eden UFO olaylarını bildirdiler. İşte bu konuda tarihe geçen en önemli UFO olaylarından biri, Montana'daki Malmstrom Hava Üssü’nde yaşanan karşılaşmaydı. Bu olaya ilişkin sızıntıları yapan insanların kurduğu bir basın kulübü en son 2010’da açıklama yaptı:

Videoda Ay’a gödermek üzere hazırlanan bir nükleer silahın üzerinde duruluyor. ABD Hava Kuvvetleri Nükleer Silah Merkezi tarafından Haziran 1959'da tasnif edilmemiş belgeler, planın epey ciddiye alındığını ispatlar nitelikte. Proje, A119 kod adıyla anılıyor ve silahların uzaydaki kapasitelerini araştırmak amacıyla gerçekleştirileceği söyleniyordu. Yazımızı Albay Dedrickson’un sözleri ile bitirelim:

"Nükleer silahlarla ilgili yapılan çalışmalara dahil oldum ve bu çalışmalar kapsamında uzaya gönderilen birkaç nükleer silah, uzaylılar tarafından yok edildi. 70'li yılların sonları ve 80'lerin başında biz insanlar, Ay’a bir nükleer silah koymaya ve bilimsel ölçümler yapmaya çalıştık. Bunlar dünya dışı varlıklar tarafından kabul edilmedi ve silahlar Ay yüzeyine indirilmeden uzayda yok edildiler.”