Ankara’daki Bilim Teknolojileri Merkez Yerleşkesi’nde, Güvenli İnternet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bir konuşma yaptı. Fakat bu konuşma ve etkiliğin diğer davetlisi Robot Sanbor arasında geçen diyalog, uzun yıllar unutulmayacak cinsten.

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu tarafından dünya genelinde 2004 yılından bu yana kutlanan Güvenli İnternet Günü kapsamında bugün (6 Şubat), Ankara’da bir etkinlik düzenlendi.

Açılış konuşmaları sırasında kürsüye önce BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan çıktı. Onun ardından Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, kürsüdeki yerini alıp konuşmasına başladı. Buraya kadar her şey yolundaydı fakat sahnede bir başka misafir daha vardı.

Bu Misafir, Robot Sanbot adında Çin üretimi programlanabilir bir yapay zekaya sahip olan teknoloji ürünüydü. Aynı zamanda Ankara’da olmasının da önemli bir nedeni vardı. Sanbot, Güvenli İnternet Günü kutlamalarının sunuculuğunu yapmak için anonslar yapıyor ve zaman zamanda konuşmacıları yönlendiriyordu.

Bakan Ahmet Arslan’ın konuşması sırasında Sanbot, “Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” diyerek lafını kesti:

Ardından bakan, robotun bu sözlerinden rahatsız olsa da işi şakaya vurarak konuşmasına kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Fakat birkaç saniye sonra Sanbot aynı şeyi tekrarladı bu kez de “Neden bahsediyorsun” sözleriyle bakanın konuşmasını ikinci kez böldü. Durum karşısında konuşmasına ara veren Bakan Ahmet Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar, belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen.”

Bakanın kızgınlığı ardından Sanbot, yeniden programlandı ve susturuldu. Konuşma boyunca çıtını çıkartamayan Sanbot’a format atıldı. Format atılmasının muhtemel nedeni arkasında bu işi kontrol eden birisinin olmaması, robotun yazılımından dolayı böyle bir hatanın kaynaklanmış olmasıydı.

İnsansı robot Sanbot, çeşitli halka açık mekanlarda yönlendirme yapabilmek ve danışma görevini üstlenmek amacıyla üretildi. Fakat bugün ülkemizde baltayı taşa vurdu, çetin cevize denk geldi ve sonu format oldu.