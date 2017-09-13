Korkulan Oldu: Yeni iPhone, MacBook Pro'yu Geçti!

Apple'ın etkinliğinde tanıttığı yeni akıllı telefonlarında yer alan Apple A11 Bionic işlemcisi, 2017 model tertemiz MacBook Pro'nun i serisi Intel Core işlemcisini geçmeyi başardı!

Apple'ın dün tanıtılan akıllı telefonlarının tamamının içinde yer alan Apple A11 Bionic işlemcisi, yeni bir çok özellik ve arttırılmış işlem gücüyle kendini gösterdi. Apple da bu ürününü gururla sundu ancak sanıyoruz ki kimse onlar da yeni mobil işlemcilerinin Intel Core i serisi bir işlemciyi geçeceğini düşünmemişti.

Ürünlerin tanıtılmasından önce ortaya çıkan Geekbench skorlarında görünen Apple A11, çılgın bir puan almıştı ve biz de bunu sizlerle paylaşmıştık. Etkinliğin üzerinden biraz vakit geçip bilgiler soğumaya başladığında ise acı gerçek ortaya çıktı. Apple'ın iPhone 8 ikilisi ve iPhone X modelinde kullandığı A11 Bionic işlemcisi, 2017 model Intel Core i5 destekli MacBook Pro 13'ün Geekbench skorlarını geçmeyi başardı.

Tek çekirdekte çok yakın bir skora sahip olsalar da çoklu çekirdekte arada belirgin bir fark olan iki üründen birisi Apple'ın hatrı sayılır bir fiyata sattığı dizüstü bilgisayarı MacBook Pro iken diğeri de yine telefon için hatrı sayılır bir fiyata satılacak yeni çıkan iPhone modeli.

4.3 milyar transistöre ev sahipliği yapan Apple A11, yepyeni bir sinirsel işleme sistemi ve Apple tasarımı grafik işlemcisi barındırıyor. Durum böyleyken akıllı telefonları dizüstü bilgisayarlarının performansını geçen Apple, yeni nesil MacBook'larda Intel'den vazgeçip kendi işlemcilerini kullanır mı merakla bekliyoruz.