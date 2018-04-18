Kullanıcılara Göre Galaxy S9 mu Yoksa iPhone X mu Daha İyi?

Akıllı telefon dünyasının iki devi Samsung ve Apple’ın en güçlü amiral gemileri, bu kez kullanıcıların değerlendirmeleriyle kıyaslandı. Son gelen raporlara göre Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus, iPhone X’u geride bıraktı.

Eğer akıllı telefonunuzu değiştirmek ve piyasadaki en üstün özelliklere sahip cihazlardan birini satın almak istiyorsanız, Apple ve Samsung rekabetini de yakından takip etmeniz gerekiyor. İki firmanın kıyasıya mücadele ettiği amiral gemisi yarışında sular iyice kaynıyor. Bir tarafta yeni tasarım trendlerini belirleyen iPhone X, diğer tarafta ise Android cephesindeki en özgün tasarıma sahip olan Galaxy S9 ailesi var.

Elbette her iki cihazın da birbirleri karşısında üstün geldikleri belirli özellikleri var. Ancak son sözü her zaman kullanıcılar söylüyorlar. Consumer Reports tarafından yayınlanan son resmi raporlara göre durumlar biraz daha karışık. Çünkü amiral gemisi rekabetinde söz sahibi olan Galaxy S8 ve iPhone 8 gibi cihazlar da var.

Raporlara göre Galaxy S9 ve S9 Plus, kullanılabilirlik, hız ve ses performansı açısından tüketici değerlendirmelerine göre zirvenin yeni sahibi oldular. Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus amiral gemileri ise sırasıyla 6. ve 7. sıraya yerleştiler. Onlarla aynı tarihte tanıtılan ve kısa bir süre farkıyla piyasaya sürülen iPhone X ise 8. sırada yer aldı.

Samsung cihazlarının bu yıl da zirveye çıkmalarının pek çok nedeni var. Consumer Reports, cihazların tüketiciler tarafından en sevilen yönünü sağlamlık olarak açıkladı. Cihazların düşürme testlerinde gösterdikleri performans gerçekten de takdire şayandı. Samsung’un Galaxy S8 modelleriyle standart haline getirdiği Infinity Display içeren tasarım anlayışı, her yıl daha da sağlam bir gövdenin üzerinde hayat buluyor.

Samsung, önümüzdeki yıllarda cihazlarındaki tasarım çizgisini bozar mı bilinmez, ancak firmanın Android cephesindeki tek özgün üretici konumunda olması ona avantaj sağlayacaktır.

Samsung’un tüketici raporlarını ne denli önemsediklerini biliyoruz. Firmanın bu yaklaşımı mutlak suretle yerli üreticilere de örnek olmalı. Tüketici memnuniyeti, artık eskisi gibi rekabet edebilmek için arka planda değil. Firmalar, kullanıcıların istek ve arzularını gerçekleştirmek zorundalar.