Lamborghini ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) güçlerini birleştirdi ve Lamborghini Terzo Millenio konseptini hayata geçirdi. Lamborghini firmasının ilk elektrikli araç olma özelliğini taşıyan şaheser, kendi kendine yenilenebilen gövde tasarımına sahip.

Terzo Millenio, dört tekerleğine de elektrikli motorlarıyla güç veriyor. Aynı zamanda oto-pilot arayüzü var ve bataryalar yerine “süper kapasitörlerden” enerji alıyor. Bu teknoloji, mevcut elektrikli otomotiv teknolojileri için oldukça yeni sayılır.

Otomobil üreticileri, süper kapasitörlerin daha hızlı şarj ve deşarj yapabildiğini ve çok daha az alan kapladıklarını belirtiyorlar. Terzo Millenio, dikkat çekici kaportasında, malzeme biliminin uç noktalarında dolaşan bir şey kullanıyor: Bu aracın gövdesi aslında enerji aldığı batarya görevini görüyor.

Gövdenin özellikleri, araçların motoruna enerji sağlamakla sınırlı kalmıyor. Yüzeyindeki küçük çatlaklar tespit ediliyor ve kendiliğinden tamir ediliyorlar. Başka bir deyişle otomobil kendi kendini iyileştiriyor:

Sürücü görevlerini tamamen devralmak isteyen Terzo Millenio, sürücünün daha iyi araç kullanmasına yardımcı oluyor. Söz konusu yarı oto pilot teknolojisi, bugüne kadar geliştirilmiş konseptler arasında seri üretime en uygun olan teknoloji:

Lamborghini'nin bağlı olduğu Volkswagen AG firmasının diğer markası Audi, yarış pistlerinde yarı oto-pilot araçlarını test etmeye başladı bile. Hatta Roborace adında kendiliğinden sürüş yapabilen bir yarış arabasını hayata geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Lamborghini Terzo Millenio üretim için neredeyse hazır:

Bu konsept otomobil, gelecek nesil Lamborghini süper otomobilleri için olası rotayı çiziyor:

Bilim ve endüstrinin ortaya koyduğu bu şaheser hakkındaki görüşleriniz neler?