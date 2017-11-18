Lav Kaplı "Süper Dünya"nın Bir Atmosferi Olabilir

Dünya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu için "Süper Dünya" adı da verilen, “55 Cancri e” adlı gezegen Dünya'ya benzer bir atmosferi barındırıyor olabilir.

Dünya'nın 40 ışık yılı uzaklığında bulunan ve ilk olarak 2004 yılında keşfedilen "Süper Dünya" ya da "55 Cancri e" adıyla bilinen gezegeni, özellikle de uzay bilimleriyle ilgili takipçilerimiz mutlaka duymuştur. Gezegenin bir yarısının akışkan lav formunda karbonla (temel olarak erimiş elmas), bir yarısının da kömürleşmiş ve soğumuş bir karbon yüzeyle kaplı olan gezegenin, yapılan son araştırmalara göre Dünya'ya çok benzer bir atmosferi bulunduğu ortaya çıktı.

Bu anlamda gezegen hem karbon yoğunluğu hem de atmosferinden dolayı yaşamın olup olmadığı üzerine araştırmalar başlatılacak. Yine de sonucun çok da olumlu çıkması beklenmiyor. Çünkü gezegenin akışkan lav kaplı yüzeyi yaklaşık 2300 santigrat derece. Yani bir karşılaştırma yapmak gerekirse Güneşimize en yakın gezegen olan Merkür'ün yüzeyi yaklaşık 400 santigrat derece. Ayrıca gezegenin soğuk denilen bölgesi de tam anlamıyla bir tatil yeri sayılmaz. Soğuk kömürle kaplı diğer yarısı ise yaklaşık 1300 santigrat derece civarlarında.

"Dünya ile 55 Cancri e'nin arasındaki boyut farkı. Ayrıca gezegende bir yıl tam 18 saat sürüyormuş. Yani Cancri sisteminin en dışındaki gezegen olmasına rağmen dönüş hızı inanılmaz"

Ancak yine de hayatın oluşmasıyla ilgili insanlık olarak tüm denklemleri çözebilmiş değiliz. Yani daha önce de yazısı geçen "su ayısı" isimli türün bu gibi aşırı şartlarda bile hayatta kalabileceğini biliyoruz. Yani bu yaşama elverişli gözükmeyen lav gezegen bile hayat barındırıyor olabilir. Yine de bunun cevabını ileride yapılacak araştırmalar gösterecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Komşularımız bu gezegende mi?