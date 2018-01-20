Lava Red OnePlus 5T'nin Satışları Bugün İtibariyle Başladı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın, OnePlus 5T lav kırmızısı modelli telefonu bugün itibariyle Hindistan'da satılmaya başlandı.

OnePlus telefonlar, son 18 ay içinde Hindistan'da büyük bir gelişme gösterdi. Şirket, bunların sonucunda premium segmentteki satışlarında büyük bir artışa geçti. Hindistan ve çevresinde "5T Lava Red" telefonlara büyük bir talep var. OnePlus ise talepleri karşılayıp, isteği arttırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay, OnePlus 5T'lerin Star Wars temalı versiyonlarını görmüştük. Şirket bu seferde lav kırmızısı renk seçeneğini Hindistan'da sunmaya başladı.

Lava Red OnePlus 5T, Amazon Hindistan üzerinde 37.999₹ (595 $) karşılığında satılıyor. Yani özel renk seçenekli bu telefon, normaliyle aynı fiyatta satışa sunuldu. Bu fiyat, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama sunan versiyonları için de geçerli. İlk üretiminde sadece, Midnight Black renk seçeneği bulunan telefonun, Lava Red versiyonu büyük bir taleple karşılandı. Göz alıcı kırmızı rengi ve dikkat çekici detayları bulunan 5T, daha çarpıcı görünür bir hale gelmiş oldu.

İlk üretildiğinde sadece Çin üzerinde satılan OnePlus 5T'nin, Hindistan'da yeni tasarımıyla satışa sunulması diğer ülkeleride umutlandırdı. Kendi çapında en kısa sürede en çok satışı gerçekleştiren OnePlus, telefonlarını geliştirip dahada büyümeyi hedefliyor. Güçlü teknik özellikleriyle, bildiğimiz amiral gemisi telefonlar ile yarışan OnePlus 5T umarız ülkemize gelir ve bizlere bir seçenek daha doğmuş olur.