CES 2017’ye Kadar Dayanamayan LG, 5 Akıllı Telefon Birden Duyurdu!

5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek CES 2017 öncesi LG, K serisine ait giriş ve orta seviye özelliklerine sahip 4 telefonla birlikte bir de Stylus 3’ün duyurusunu gerçekleştirdi.
K8, K10 ve Stylus 3, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Diğer bütçe dostu telefonlar olan K3 ve K4’ü ise Android 6.0 Marshmallow çalıştıracak. Fiyatları ise henüz belli değil.
Şimdi teker teker telefonların özelliklerine bir bakalım:
LG K3
- 4.5 inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- 1.1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisi
- 1 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza
- Android 6.0 Marshmallow
- 5 MP arka ve 2 MP ön kamera
- 4G LTE bağlantı desteği
- 2100mAh batarya
LG K4
- 5 inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- 1.1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisi
- 1 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza
- Android 6.0 Marshmallow
- 5 MP arka ve 5 MP ön kamera
- 4G LTE bağlantı desteği
- 2500mAh batarya
LG K8
- 5 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- 1.4GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 425 işlemci ve Adreno 308 grafik işlemcisi
- 1.5 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza
- Android 7.0 Nougat
- 13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- 4G LTE bağlantı desteği
- 2500mAh batarya
LG K10
- 5.3 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 2.5D kıvrımlı IPS ekran
- 1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ve Mali T860 grafik işlemcisi
- 2 GB RAM ve 2 TB’a kadar genişletilebilir 16/32 GB dahili hafıza versiyonları
- Android 7.0 Nougat
- 13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G LTE bağlantı desteği
- 2800mAh batarya
LG Stylus 3
- 5.7 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 2.5D kıvrımlı IPS ekran
- 1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ve Mali T860 grafik işlemcisi
- 3 GB RAM ve 2 TB’a kadar genişletilebilir 16 GB dahili hafıza
- Android 7.0 Nougat
- 13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Stylus Pen
- 4G LTE bağlantı desteği
- 3200mAh batarya
Telefonların renklerinin ne olacağına da değinecek olursak LG K3 siyah, K4 titan ve siyah, K8 gümüş, titan, koyu mavi ve altın, K10 siyah titan ve altın, Stylus 3 ise metalik titan ve altın pembe renkleriyle gelecekler.
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