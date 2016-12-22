CES 2017’ye Kadar Dayanamayan LG, 5 Akıllı Telefon Birden Duyurdu!

LG, CES 2017 öncesi K serisine ait 4, bir de Stylus 3 adındaki yeni akıllı telefon modellerini duyurdu.

5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek CES 2017 öncesi LG, K serisine ait giriş ve orta seviye özelliklerine sahip 4 telefonla birlikte bir de Stylus 3’ün duyurusunu gerçekleştirdi.

K8, K10 ve Stylus 3, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Diğer bütçe dostu telefonlar olan K3 ve K4’ü ise Android 6.0 Marshmallow çalıştıracak. Fiyatları ise henüz belli değil.

Şimdi teker teker telefonların özelliklerine bir bakalım:

LG K3

4.5 inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

1.1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisi

1 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza

Android 6.0 Marshmallow

5 MP arka ve 2 MP ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2100mAh batarya

LG K4

5 inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

1.1GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemci ve Adreno 304 grafik işlemcisi

1 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB hafıza

Android 6.0 Marshmallow

5 MP arka ve 5 MP ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2500mAh batarya

LG K8

5 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde IPS ekran

1.4GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 425 işlemci ve Adreno 308 grafik işlemcisi

1.5 GB RAM ve 32 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.0 Nougat

13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

4G LTE bağlantı desteği

2500mAh batarya

LG K10

5.3 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 2.5D kıvrımlı IPS ekran

1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ve Mali T860 grafik işlemcisi

2 GB RAM ve 2 TB’a kadar genişletilebilir 16/32 GB dahili hafıza versiyonları

Android 7.0 Nougat

13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Parmak izi sensörü

4G LTE bağlantı desteği

2800mAh batarya

LG Stylus 3

5.7 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 2.5D kıvrımlı IPS ekran

1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ve Mali T860 grafik işlemcisi

3 GB RAM ve 2 TB’a kadar genişletilebilir 16 GB dahili hafıza

Android 7.0 Nougat

13/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Parmak izi sensörü

Stylus Pen

4G LTE bağlantı desteği

3200mAh batarya

Telefonların renklerinin ne olacağına da değinecek olursak LG K3 siyah, K4 titan ve siyah, K8 gümüş, titan, koyu mavi ve altın, K10 siyah titan ve altın, Stylus 3 ise metalik titan ve altın pembe renkleriyle gelecekler.