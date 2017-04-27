LG, Mobil Cihaz Birimini Kapatacak mı?

Güney Koreli bilişim devi her ne kadar diğer departmanlardan kar elde etse de, mobil cihazlar konusunda çok ciddi hayal kırıklıkları yaşıyor.

LG, keyif veren akıllı telefonları sürekli olarak satışa sunsa da, zarar etmeye devam ediyor. 2016 yılının son üç ayında 500 milyar Kore doları gelir elde eden LG'nin mobil bölümü hayal kırıklığı yarattı. Zira para birimleri karşılaştırıldığında LG, sadece ve sadece 176.206 dolar gelir elde etti.

Ayrıca öte yandan LG'nin yeterli kârlılığa ulaşamadığından dolayı ülkemizde de akıllı telefon pazarından çekileceği iddia ediliyordu ve biz de yayınladığımız bir haberle size LG'nin ülkemizdeki durumunu ve sektördeki gidişatını açıklayan bir haber yayınlamıştık. Şimdi ise LG'nin tekrar dünya genelinde akıllı telefon pazarından çekilip çekilmeyeceği gündeme geldi.

LG'nin akıllı telefon bölümünün başarılı olmadığı gerçeği neredeyse kesinleşti. 2016 yılının dördüncü çeyreğindeki kayıplar o kadar büyüktü ki; diğer departmanları da etkiledi. Neyse ki LG'nin toplam gelirleri 12.7 milyar dolar seviyesinde oldu ve mobil cihaz departmanın zararı karşılandı. LG'nin net karı ise 736 milyon dolar olarak açıklandı.

LG'nin ev cihazları, televizyonları, klimaları ve ev eğlence sistemleri piyasada çok popüler. Şirket, bunlara ek olarak elektrikli araç üretimi için Chevrolet ile el sıkıştı. LG, geçtiğimiz yıl mobil bölümde gerçekleştirdiği maliyet azaltma tedbirlerinin ve yakın zamanda piyasaya sürülen G6'nın gelecekte ağır kayıplardan kaçınmasına yardımcı olacağına inanıyor. Bununla birlikte, şirket, Samsung ve Çin menşeli cihazlarının karlılığa giden yolda engel olacağını kabul ediyor. LG, şimdilik akıllı telefon departmanını kapatmayı düşünmüyor ama zararlar artarsa, bu seçenek de gündeme gelebilir.