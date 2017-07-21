Uluslararası elektronik devi LG, bu yıl Güney Kore’de yapılacak kış olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor. Firma, havaalanlarında kullanılmak üzere bir temizlikçi bir de rehber robot geliştirdi.

Seul’deki Incheon Uluslarası Havaalanı, bu kış Güney Kore’de düzenlenecek olimpiyatlar sırasında en işlek bölgelerden biri olacak. Olimpiyatların ana sponsorlarından olan LG ise daha önce tasarladığı prototipleri fırsattan istifade dünyaya tanıtma girişiminde. Bunlardan ikisi ise söz konusu havaalanında görev yapacak Airport Guide ve Airport Cleaning robotları.

Robotlar ilk olarak bu yılın başında CES fuarında görülmüşlerdi. Guide adındaki robot size havaalanı içinde rehberlik edecek ve uçaklarınıza kadar götürüp uçuşlar hakkında bilgiler verebilecek. Üstelik tüm bunları Korece, İngilizce, Çince ve Japonca dillerini destekleyerek gerçekleştirecek. Ancak uzmanlar, olimpiyatlar sırasında epey karmaşık bir hal alacak havaalanında bu robotların, yolcuların uçak kaçırmasına sebep olabileceği görüşündeler. Çünkü Airport Guide robotu sabit yürüyüş hızında hareket ediyor.

Airport Cleaning robotu ise tam anlamıyla bir tank gibi, çünkü tek işi havaalanını tamamen temizlemek olacak. LG’ye göre robot, “En sık temizlenmesi gereken alanları tespit ediyor, bu yerleri veri tabanında saklıyor ve bölgeler arasındaki et etkili güzergahları hesaplayabiliyor.”

Bir basın bülteninde LG, söz konusu iki robota benzer teknolojilerin yaygınlaşması için olimpiyatların önemli bir etkisi olduğunu belirtiyor. Yeni robotların nasıl çalıştıklarını görmek istiyorsanız, aşağıdaki videoyu 1:50’den itibaren izleyebilirsiniz: