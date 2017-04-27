Linux'un Komut Sistemi Cebinize Geldi: Linux CLI Launcher!

Linux'un sunduğu özgür komut sisteminden kopamayanlar için müjdemiz var. Cep telefonlarınızı Linux gibi kullanmaya ne dersiniz?

Linux hayranları ve geliştiricileri artık bilgisayar başında olmak durumunda değil. Kısmi olarak gerçekleşse de Linux’un komut sistemi artık cebinize giriyor. Linuz CLI Launcher, Android için yayımlandı.

Neyin olup bittiğini anlamayan kişiler başlatıcıyı indirmemeli, zira pek bir işlerine yaramayacak. Genel konsept, tüm fonksiyonların el ile yapılması aslında. Bir uygulamayı kaldırmanız mı gerekiyor? "Uninstall [app]" komutunu yazmanız ya da bir metin mesajı göndermek isterseniz "Sms [contact] [text]" komutunu kullanmanız gerekecek. Arayüzde telefonunuzla yapmak isteyebileceğiniz her şey için bunun gibi birçok temel komut var.

Her şeyin biraz karmaşık olduğunu söylemekte de fayda var. Ancak komut sistemlerinden kopayan programcıların oldukça hoşuna gidecek bir çalışma söz konusu. Linux komutlarınızı uygulamak için de gayet temiz bir yol sunuyor. Kullanıcıya gizlilik ve güvenlik komutları dahil derin işletim sistemi verilerinde değişiklik izni veren Linux sistemleri, telefonunuzda da bu komutları kullanmanıza izin veriyor. Başta da söylediğimiz gibi olaya daha önce bulaşmayanlar kesinlikle bu Launcher’ı kurmamalıdır.

İlgilenenler hemen aşağıdaki linkten uygulamayı ücretsiz olarak kurabilirler.