Uygunsuz yayın yaptığı gerekçesiyle 10 günlük yayın durdurma cezası alan fakat bu kararı uygulamayan 5 TV kanalının lisansı, RTÜK toplantısında alınan karar ile iptal edildi.

Kurumun dün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında, büyük bir kısmı uydu üzerinden yapılan ve ‘uygunsuz yayın’ yaptığı belirlenen 5 TV kanalının durumu tartışıldı. 690 sayılı KHK kapsamında cezalar vermeye devam eden RTÜK, son toplantısında ilk kez lisans iptal etme yetkisini kullandı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 10 gün içerisinde yayınlarını durdurma cezası alan Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV’nin lisansları, RTÜK tarafından iptal edildi.

Bu kararın dışında TV8’de yayınlanan İşte Benim Stilim isimli programa da yaptırım uygulandı. Yine silah reklamı yapan Anadolu Kaplanları 2023 TV, Damla TV, Canlar TV dışında elektronik nargile satışı yağan kanallara da para cezaları uygulandı.

690 sayılı KHK'nın 60. maddesi uyarında takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımının yapılması yasaklanmış, KHK kapsamında bu tür yayınları 1 yıl içinde 3 kez yapan kanallara lisanslarının iptal edilmesine varan cezalar getirilmişti.