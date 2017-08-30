Logitech, Yeni Kablosuz Klavye, Fare ve Pad'ini Duyurdu!

Logitech, Hero sensör özellikli yeni G603, G613 ve G840 ürünlerini oyuncular için duyurdu.

Logitech'in yıl içerisinde lanse ettiği ve satışa sunduğu yeni bilgisayar ürünlerine aşinayız. Özellikle de Ağustos ayında piyasaya sunduğu yeni Logitech G Powerplay Pad’iyle bu alanda da başarılı olduklarını kanıtladılar. Bildiğimiz üzere oyuncular için kablosuz klavye ve fareler oldukça problem yaratıyorlar, zira pilleri yetersiz ve sensör algılama süreleri gecikmeli olabiliyor.

Duyurduğu ürünlerle birlikte oyuncuların bu problemini en aza indirgeyen şirket, yeni kablosuz oyuncu faresi olan G603 modelinde Hero adında optik sensör kullanmış. Hero hakkında biraz detaylı bilgi verecek olursak; sıradan sensörlere göre 10 kata kadar daha iyi algılama özelliğine sahip ve bu da süreyi 1 milisaniyeye düşürüyor. Ayrıca bu üstün performansına rağmen bizlere 500 saatlik pil ömrü sunuyor.

Yeni mekanik klavyelerinde de (G613) bu algılama süresi ışık hızında ve 2*AA pillerle bizlere 18 aylık bir kullanım süresi sunuyor. Son olarak: masanın yüzey boyutunda olan mouse pad’i (G840) bizlere oldukça rahat bir kullanım sağlıyor.







Oyuncuların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bu yeni ürünlerin fiyatları ise Türkiye kuruna göre; G603- 235TL / G613- 525TL ve G840 175TL olarak belirlendi.