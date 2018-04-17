Maaşını Bitcoin'le Alan Tarihin İlk Profesyonel Sporcusu

Danimarkalı buz hokeyi oyuncusu Nikolaj Rosenthal, bundan sonra maaşını yalnızca Bitcoin olarak alacak.

Son bir haftadır yavaş yavaş kıpırdamaya başlayan kripto para dünyası, yatırımcılarının yüzünü biraz da olsa güldürmüş durumda. Özellikle de yaz aylarında büyük sıçrayış yaşamasının beklendiği kripto paraların değerleri, yine de geçtiğimiz yılın sonları ve bu yılın ilk ayına göre oldukça düşük seviyelerde. Kripto paralarla ilgili durumlar genel olarak böyleyken Danimarka’dan ilginç bir haber geldi.

Kopenhag merkezli Rungsted buz hokeyi takımında oynayan Nikolaj Rosenthal, maaşını fiyatı sürekli olarak değişse de Bitcoin ile alacak. Konuyla ilgili "Evet işin içinde şans da var ama bence bu bir devrim. Bu projenin ve getirdiği tüm fırsatların bir parçası olmak çok ilginç olacak" ifadelerini kullanan Rosenthal, Bitcoin’in sıfırlanma ihtimaline karşılık maaşını sigortalatmayı da ihmal etmemiş.

Rosenthal’ın oynadığı buz hokeyi takımı, ülkesinde ‘Bitcoin takımı’ olarak tanınıyor. Zira takıma Aralık 2017’de İsviçre merkezli bir Bitcoin yatırım şirketi sponsor olmuş, ayrıca stadyumun ismi de Bitcoin Arena olarak değiştirilmiş.

Bitcoin’in gelecekte altın kadar yaygın olacağını öngördüklerini belirten yatırım şirketi, Danimarka’da Bitcoin ATM’lerinin yanı sıra bir de banka benzeri Bitcoin merkezi kurmayı hedefliyor.