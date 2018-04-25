Do Not Distrub Mac'lerde İzinsiz Kullanımı Haber Veriyor

Güvenlik uzmanları, bir bilgisayar korsanının herhangi bir bilgisayara fiziki erişimi olduğunda cihazı riske atmasının çok daha kolay olduğu konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorlar. Ancak eski bir NSA hackeri bu sorunu nispeten de ortadan kaldırmak için "Do Not Disturb" uygulamasını geliştirdi.

"Evil Maid" senaryosu olarak bilinen ve bilgisayar korsanının hedefindeki bilgisayara fiziksel erişimini temsil eden düşünceye göre, hackerın gizlice ulaştığı cihazı tehlikeye atması da bir o kadar kolaydır. Eski bir NSA hackerı olan Patrick Wardle'ın, Moskova'da bulunduğu bir dönemde bilgisayarından uzak kaldığı sıralarda aklına bu senaryo geldi. Konu üzerine düşünmeye devam eden Wardle, Türkçe olarak "Rahatsız Etmeyin" şeklinde çevirebileceğimiz "Do Not Disturb" uygulamasını geliştirmeye karar verdi.

Uygulama, herhangi bir kişinin bilgisayarınızı açtığında kullanıcılara bildirim gönderiyor. Eğer kullanıcı dilerse de bilgisayarını habersiz bir şekilde kurcalayan kişiyi web kamerasını kullanarak görme imkanına sahip oluyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Wardle, "evil maid" senaryosunun işleyebilmesi için bilgisayarın açık olması gerektiğini ifade ediyor. Patrick Wardle, bu yüzden uygulamanın Mac'lerde çalıştığını ve kapak açılma ve kapanma durumlarını kullanıcı için izlediğini belirtti. Uygulama şu an için Mac bilgisayarlar için ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak iOS uygulamasında yıllık abonelik ücreti talep ediliyor.