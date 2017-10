MacBook Pro'nun 'Yapışkan' Klavyesinden Bıkıp Şarkı Yazdı!

Jonathan Mann, MacBook Pro'nun yapışkan klavyesinden bıktığı ve Apple'dan gerçek bir yardım alamadığı için bir şarkı yazdı ve YouTube'da yayınladı.

2016 model MacBook Pro ilk çıktığında yenilenen klavyesi, Touch Bar’ı ve ‘güçlü’ donanımı ile Apple hayranları tarafından fazlası ile beğenilmişti. Fakat cihaz piyasaya çıktıktan sonra klavye ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.

MacBook Pro 2016’nın klavyesi fazla hassastı ve biraz toz ve pisliğe maruz kaldığında ‘yapış yapış’ oluyordu. Jonathan Mann, MacBook Pro’yu alalı henüz bir yıl olmuşken cihazın boşluk tuşu yanıt vermeyince ‘I Am Pressing The Spacebar and Nothing Is Happening’ (Boşluk tuşuna bastım ve hiçbir şey olmuyor) isimli bir şarkı yazdı.

YouTube kanalına her gün bir şarkı yükleyen Mann’in MacBook Pro için yazdığı son şarkısı, yüklemesinin üzerinden henüz bir gün bir geçmeden 30 bin izlenmeye ulaştı. ‘I Am Pressing The Spacebar and Nothing Is Happening’ şarkısını aşağıdaki videodan dinleyebilirsiniz.

I Am Pressing The Spacebar and Nothing Is Happening Sözleri

Boşluk tuşuna basıyorum (x4)

Ve hiçbir şey olmuyor.

Bu bilgisayar bir yaşında

Ve çok pahalıydı.

Ben bir yükseltme bekliyordum,

Uzun zamandır.

Şimdi bana söylüyorsun,

'O' daha kapsamlı olmalı.

Toz lekesi için cerrahlık,

'Kelebeğin'(klavye) altında bulunan.

Kullanma talimatlarını buldum,

Yardımcı değiller.

Kötü kokular alıyorum.

Kendimi aptal gibi hissediyorum.