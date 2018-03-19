Magic Leap AR İçin Geliştirici Araçlarını Kullanıma Sundu

AR teknolojisine dair her geçen gün yeni çalışmalar ve geliştirmeler ile karşılaşıyoruz. Magic Leap ise geliştiricilerin önünü açacak yeni araçlarını kullanıma sunarak bu gelişmeleri hızlandıracak bir adım attı.

Magic Leap son dönemde yeni sunacağı Magic Leap One ile gündemdeydi. Bu yeni ve çok yönlü cihaza dair henüz çok bilgi olmasa bu setin 1000 dolar civarında satışa sunulacağı biliniyordu. Henüz Magic Leap One'a dair cevaplanmamış birçok soru varken şirket şimdi de yeni oluşturduğu bir platform ile gündeme geldi. Bu yeni platform AR geliştiricilerine büyük kolaylık sağlayacağa benziyor.

Şirket bu yeni platforma 'Creator Portal' ismini verdi. Bu platform sayesinde geliştiriciler yeni içerikler üretirken bir yandan da kendilerini bu konuda geliştirebilecekler. Kayıt olmanın da son derece kolay olduğu bu portala e-posta ve kimlik doğrulama sonrasında bazı yasal lisans metinlerini kabul ederek dahil olmak mümkün. Bu konuda bir bilgisi ya da deneyimi olmayan kullanıcılar için ise bu portal başarılı ve çok yönlü bir öğrenme alanı olarak görülüyor.

Platformun aynı zamanda 'Magic Leap World' adındaki bir de online marketi var. Bu market sayesinde geliştiriciler kendi tasarımlarını ve ürünlerini arada herhangi bir aracı olmadan direk cihaz sahiplerine satabilecekler. Bu sayede pazarın büyümesi ve gelişmesi hedefleniyor. AR ve VR gibi teknolojilerin giderek yaygınlaştığı bu günlerde, böyle bir projeye imza atmak mantıklı görünüyor.