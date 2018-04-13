Sosyal medya alanında gün geçtikçe tekelleşmeye başlayan Facebook, Cambridge Analytica skandalının ardından 10 günde 75 milyar dolar değer kaybetmişti. Bu kayıp, CEO Mark Zuckerberg’in de servetine etki etmişti. Kendisinin 11 ve 12 Nisan’da ABD Senato ve meclisinde verdiği toplam 12 saatlik ifade, 3 milyar dolar parayı geri getirdi.

Kişisel bilgilerimizin güvenliği konusunda dünyanın en büyük sorumsuzluklarından birisini yapan Facebook, milyonlarca insanın bilgilerinin çalışmasının ardından büyük bir değer kaybı yaşadı. Krizin ekonomik boyutu şirketin iki hafta içinde milyarlarca dolar kaybetmesine neden olurken, Zuckerberg’in serveti de mum gibi erimeye başlamıştı.

Bildiğiniz üzere Zuckerberg, yaşanan her şeyin sorumluluğunu üzerine alarak gönüllü bir şekilde ifade vermek istediğini söyledi. Elbette temel amacı, tüm dünyanın gözü önünde tekrar güven sağlamaktı. ABD’li senatörlerin bir kısmı üzerinde Zuck’un taktikleri işe yaradı, ertesi gün milletvekillerinin büyük çoğunluğu da kendisine ifadesi sırasında kolaylık sağladılar.

Sonuç olarak Facebook’un büyük bir sürprizle karşılaşmazsak tamamen aklanacağı bir süreçteyiz. Bu nedenle Mark Zuckerberg’in sadece 12 saat ifade verdiği 11-12 Nisan günlerini kapsayan 24 saatlik bir dilim içinde 3 milyar dolar daha kazanması sizi şaşırtmasın.

Aynı şekilde duruşmaların başladığı saatlerde Facebook’un hisseleri de bugüne kadar %4.5 oranında yükseliş kaydetti. Forbes’a göre Zuckerberg, krizden önce dünyanın en zengin 5. insanıydı. Ancak yaşananlardan sonra iki hafta içinde kaybettikleri onu 7. sıraya geriletmişti. Net varlığının şu an için 66 milyar dolar olduğu söyleniyor.

Elbette bu kritik zamandaki artıştan, şirkette hissesi bulunan herkes etkilendi. Nitekim bir anda eriyen 75 milyar doların 23’ü Zuckerberg’in ifadelerinden sonra geriye döndü. Yılbaşından bu yana Facebook’un hisse senedi değeri, %7 oranında azaldı. Bu oran, Cambridge Analytica skandalı öncesinde çok daha düşüktü.

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