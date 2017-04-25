Marvel vs. Capcom:Infinite Oyunun Hikaye Modundan İlk Video!

Marvel-Capcom ortak yapımı oyundan yeni bir video geldi.

Bir yıllık sessizliğin ardından Capcom, Marvel ile ortak yapımı olan ve merakla beklenen yeni oyunları Marvel vs Capcom: Infinite'in hikaye modundan güzel bir fragman yayınladı. Daha önceden 1 dakikalık oynanış videosu ile karşımıza çıkan oyun, şimdi de oyunun hikayesinin nasıl olacağını az çok öğrendiğimiz yeni bir video ile karşımızda.

Marvel'ın sinematik evreninin odak noktasında olan Infinite Stone'lar (Sonsuzluk Taşları), bu oyunda da ana konu olacak ve bu kez Marvel cephesini taşları ele geçirerek tehdit eden unsur Thanos değil, Ultron. Her iki tarafın da karakterlerinin sırt sırta vereceği savaşta Capcom tarafını temsil eden ana kötü karakter ise, Megaman'den tanıdığımız Sigma. İki karakter, Infinite Stone'ları toplayarak birleşecek ve Ultron Sigma karakteri olarak hem Capcom, hem de Marvel ekibinin karşısına çıkacak.

DC Comics'in şu sıralar gözdesi olan Injustice 2'ye Marvel'ın adeta bir cevap niteliğinde olacak oyunu Marvel vs Capcom: Infinite, 19 Eylül'de PS4, Xbox One ve PC için 59,99 dolardan satışa sunulacak.