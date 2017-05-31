Nvidia’nın 3 Kat Yüksek Performansı Sunan Max-Q Teknolojisi!

Firmanın CEO’su Jen-Hsun Huang, önceki dizüstü bilgisayarların üçte biri inceliğine sahip fakat üç kat daha yüksek performans gösteren oyun bilgisayarları için düğmeye bastı. Yeni teknoloji Max-Q olarak adlandırılıyor.

Dün gerçekleşen tanıtımdan sonra bugün, Nvidia'nın dizüstü bilgisayar ürün yönetimi direktörü Mark Aevermann, Max-Q'nun bunu nasıl mümkün kıldığını açıkladı. Beş yıl önce böyle bir teknolojinin rüya olduğunu belirten Aevermann, sadece 2016 yılında 10 milyondan fazla oyun bilgisayarı donanımı -ki Xbox One’da dahil- siparişinin gönderildiğini teyit etti.



Jen-Hsun Huang

Aevermann, "Oyun için tasarlanmış dizüstü bilgisayarları en hızlı büyüyen platformların başında geliyorlar" diyor. Ancak oldukça pahalı olan bu sistemleri, hem yükte hem pahada daha hafif hale getirmek artık mümkün. Nvidia’nın ilgili birimleri ise şu an grafik yongalarını değiştirmeden dizüstü bilgisayarları daha verimli hale getirmek için çalışıyorlar. Aynı zamanda güç verimliliğini arttırmak konusunda da çeşitli projeler mevcut.

Aevermann sözlerine, "Üst düzey performans maksimum verimlilik anlamına gelmiyor, bu birimlerin tükettikleri güç miktarı muazzam düzeyde” şeklinde devam etti. Nvidia ayrıca optimum oyun ayarlarını, bunları kullanan gelişmiş termal çözümleri, yazılım sürücülerini ve verimli güç düzeni sistemlerini sürekli inceliyor.

Max-Q teknolojisi, NASA'nın 4 yıl önce gerçekleştirdiği uzay dalışı misyonundan adını alıyor. Ayrıca atmosferik uçuşlarda, bir roket üzerindeki aerodinamik stresin en üst düzeye çıktığı noktayı temsil eden bir söz öbeği.

Dizüstü Tasarımlarında Radikal Değişim Yolda:

Aevermann "Dizüstü bilgisayar tasarımımızı radikal bir şekilde yeniden düşünüyoruz. Daha bütüncül bir yaklaşımla, üst düzey verimliliği yakalamak istiyoruz” diyor. Nvidia GeForce GTX 1080’i yaklaşık 180 vatlık güç tüketimiyle yüksek performans noktalarına çıkarmak zor değildi. Ancak görüntü birimi verimlilik “takıntısı” sayesinde 90 vatlık bir güç tüketimi yapan bir birime dönüştürüldü.

Nvidia ayrıca optimum güç verimliliği için grafik ayarlarını yapılandırırken, oyunun FPS hızını kontrol eden WhisperMode adlı bir sistem geliştirdi. Bu, makinelerin ürettiği gürültüyü azalttı. Şirket, yeni teknolojisi sayesinde yüksek performans isteyen oyunları oynarken, gürültüden kaçmak için kulaklık takmaya gerek kalmayacağını iddia ediyor.

Bundan beş yıl önce, bir GTX 880M grafik yongasına sahip oyun dizüstüsü 51 milimetrelik kalınlığa ve omuz koparan ağırlığa sahipti. Asus’un Nvidia 1080 yeni bilgisayarı ise 17.9 milimetrelik kalınlığa ve 5 kiloluk bir ağırlığa sahip. Başka bir deyişle performans açısından düşen boyutlara rağmen 3.3 katlık net bir artış var.

Yeni Asus Rog Zephyrus’un ses seviyesi maksimum 39 desibelde sabit kalıyor. Nvidia GeForce GTX 1080 GPU ve Intel Core i7-7700HQ işlemcisiyle yüksek performansı garanti ediyor. 16GB RAM ve 15.6 inçlik FullHD bir ekrana sahip olması, gerçekten de portatif olarak kullanılan oyun bilgisayarı üretmenin artık mümkün olduğunu gösteriyor.

Bakalım Nvidia’nın bu minvalde gerçekleştirdiği ortaklıklar hangi noktaya gelecek. Firma yöneticilerinin sözleriyle belirtmek gerekirse, bundan 5 yıl önce hayal olan teknolojileri kullanıyor olmak, 5 yıl sonrası hakkında ufkumuzu genişletiyor.