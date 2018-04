Mayıs Ayının Ücretsiz Xbox Gold Oyunları

Xbox'ın Gold üyeleri için her ay ücretsiz olarak sunduğu oyunların Mayıs ayı seçenekleri belli oldu.

Microsoft, Xbox Gold üyeleri için her ay 4 yeni oyuna ücretsiz olarak sahip olma şansı veriyor. Sunulan oyunlar özellikle son birkaç aydır beklentinin altında olsa da, zaman zaman keyifli oyunlarda listede yer alabiliyor. Her ay olduğu gibi bu ay da oyunlardan ikisi Xbox 360, ikisi Xbox One için ücretsiz olacak. 1 Mayıs itibari ile ücretsiz olacak oyunlar, Microsoft'un son dönemde ücretsiz olarak sunduğu en iyi oyunlar arasında gösteriliyor.

Xbox One İçin;

Super Mega Baseball 2 isimli eğlenceli bir 'beyzbol simülasyonu', 1 Mayıs itibari ile Gold üyeliği olan Xbox One kullanıcıları için ücretsiz olacak.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ise çıktığı 2015 senesinin en sevilen oyunlarından biriydi ve 16 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Xbox 360 İçin;

Sega Vintage Collection: Streets of Rage ise içinde yer alan üç farklı beğeni toplamış oyun ile, Xbox 360 kullanıcıları için 1-15 Mayıs arası ücretsiz olacak.

Xbox 360'ın son ücretli oyunu ise Vanquish. Resident Evil serisinin yapımcısının hazırladığı ve büyük beğeni toplamış oyunlardan biri. Oyunu 16 Mayıs'ta itibaren ücretsiz olarak indirmek mümkün.

Xbox 360 için ücretsiz oyunları, Xbox One'da da oynayabilirsiniz. Nisan ayı indirimleri de henüz bitmiş değil, eğer henüz göz atmadıysanız, Nisan'ın oyunlarını da süre bitmeden değerlendirebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler