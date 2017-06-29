MediaMarkt, bugün yayınladığı bir uyarıyla birlikte size sosyal ağlardan atılan "MediaMarkt hediye çeki veriyorum" mesajlarının gerçeği yansıtmadığını, bu kişilerin dolandırıcı olduğunu açıkladı.

Bildiğiniz gibi internet dolandırıcıları bir süredir çeşitli Facebook hesaplarını ele geçirerek ya da sahte e-postalar oluşturarak bir şekilde bağlantıda olduğunuz kişilermiş gibi kendini gösterek size MediaMarkt'tan hediye çeki verdiğini söylüyor ve bunun için telefonunuzdan bir doğrulama istiyor ancak bu kişi; aslında telefonunuzdan bu yöntemle para çekerek sizi dolandırıyor.

Son dönemlerde sıkça rastlanan bu dolandırıcılık vakası, MediaMarkt tarafından yeni fark edilmiş olacak ki şirket bugün dolandırıclara karşı halkın dikkatli olması gerektiğiyle ilgili bir duyuru yayınladı. Webtekno takipçileri olarak sizlerin bu tarz yalanlara inanmayacağını tahmin edebiliyoruz ancak yine de MediaMarkt'ın uyarısını paylaşmakta yarar var. Ayrıca bu tarz olaylara çok fazla kişinin kandığını da bildiğimiz için biz de size birkez daha tüm bunların bir yalandan ve dolandırıcılıktan ibaret olduğunu hatırlatmak istedik.

MediaMarkt'tan Gelen Açıklama

Son zamanlarda edindiğimiz bilgiler ve yaptığımız tespitler sonucunda kötü niyetli kişilerce MediaMarkt unvanı ve markası kullanılarak “hediye kartı kazanıldığı” ve “ödül verileceği” gibi vaatler barındıran sosyal medya mesajları ve email yoluyla iletişimde bulunulduğu belirlenmiştir.

3. kişiler tarafından yapılan paylaşım ve taahhütlerin MediaMarkt ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildiririz.

Müşterilerimizin MediaMarkt’a ait internet sitesi www.mediamarkt.com.tr ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bildirim ve duyurular dışındaki bildirimlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Müşterilerimizin bize duyduğu güveni kötüye kullanmaya çalışan şahıs ve kurumlar hakkında gerekli tüm hukuki önlemlerin alındığını bilginize sunarız.

MediaMarkt Türkiye