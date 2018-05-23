Dünyada Yaşanan Bir Fırtınada Antimadde Gözlemlendi

90'lı yıllarda teorik olarak ortaya atılan bu durum, 2015 senesinde Meksika'da yaşanan bir siklon fırtınası üzerinde yapılan incelemeler sonrasında kanıtlandı.

2015 senesinde Meksika'nın batı kıyısında meydana gelen Patricia Kasırgası, pasifikte meydana gelen en güçlü kasırga ünvanını aldı ve hala öyle. Ancak yapılan son araştırmalara göre kasırganın tek özelliği bu değil. Batı yarımkürede yaşanan en güçlü siklon kasırgası olan Patricia üzerinde yapılan incelemelerde, kasırgada elektronun karşı parçacığı ve keşfedilen ilk antiparçacık olan pozitrona rastlandı.

Bilim insanları, fırtınanın görüntülerini incelerken, ilk kez bir fırtınanın içinde karasal bir gama ışını parlaması sırasında ortaya çıkan aşağı yönlü bir pozitron ışını gözlemledi. Aslında fırtınaların içinde bu tür ışın yansımaları gün içinde bin kereden fazla yaşanıyor fakat milisaniyeler sürüyor ve bu yüzden gözlemleyebilmek oldukça zor.

Bu ilgi çekici olaylar ilk olarak uzay tabanlı gama-ışını dedektörleri kullanılarak 1990'lı yıllarda tespit edildi ancak teorik olarak sunulsa da henüz gözlemlenememişti. Araştırma ekibinden David Smith, sonuçlar elde edildikten sonra 'Bu, teorik tahminin ilk kez onaylanmasıdır ve bu tür ışınların atmosferi yüksek enerjili radyasyon ile yukarıdan aşağıya doğru inceltiğini göstermektedir” diyerek araştırma sonuçlarının oldukça önemli olduğunu belirtmiş.

Ekip fırtına içindeki bur antiparçacığı 2.5 km yükseklikte tespit etmiş ve 1.5 km aşağıya kadar indiğine inanılıyor. Smith'e göre eğer fırtına esnasında doğru yerde doğru bir gözlem aracı bulunsaydı, bu esnada pek çok bilgi elde edilebilirdi.

Araştırma ekibi bu verileri 'Airborne Detector for Energetic Lightning Emissions (ADELE) mk II' isimli bir cihaz kullanarak elde ettiler.Aşağı doğru hareket eden pozitronların ürettiği X-ışınları ve gama ışınlarını algılayabilen bu cihaz sayesinde ekip fırtınayı rahatlıkla inceleyebildi. Benzer bir araştırma geçtiğimiz senelerde Japonya tarafından da gerçekleştirilmişti ancak bilim insanları bu konuyu tamamen anlayabilmek için çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.