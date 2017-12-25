Mercedes ve Linkin Park, AMG'nin Yeni "Sesi" İçin Çalışıyor!

Eğer benzinli bir araçtan elektrikli bir araca geçiş yapacak olursanız, en çok yabancılık hissedeceğiniz konu aracın sessizliği olacaktır. Peki ya Mercedes’in kendinizi yabancı hissetmeyin diye, AMG serisi elektrikli araçların sesi için ünlü müzik grubu Linkin Park ile çalıştığını söylesek?

Otomotiv sektörü, pazarlama taktiklerinin en çok uygulandığı sanayi alanlarından birisi haline geldi. Mercedes gibi firmalar, araçlarını tüketicileriyle kurdukları duygusal bağlarla satarlar. Bu araçların hızları ve kaliteleri bir yana, sürücüler daha çok kendilerine kattıkları prestij ve statü gereğince yüklü paralar öderler. İstisnai olarak sadece işlevselliği için Mercedes’e tonla para verenler de var ancak araştırmalar böyle söylüyor.

Mercedes’in spor otomobil serisi AMG’yi otomobil meraklısıysanız zaten çok iyi bilisiniz. Firma, bu seri ile pist yarışlarına katılıyor ve F1 dışında diğer otomotiv merkezli motor sporlarında da hayran kazanıyor. Son birkaç yıldır Mercedes’in yarış sponsorlarından biriyse, ünlü müzik grubu Linkin Park:

Mercedes’in tüketicileriyle duygusal bağ kurduğu ve onları özel hissettirdiği bir etmen daha var. Araçların içine binip bir tur atsanız bile bir başka firmanın araçlarında duymayacağınız motor sesi sizi mest ediyor. Ancak elektrikli araç teknolojilerinin gelişmesiyle AMG serisini dönüştürmeyi planlayan Mercedes, bu duygusal bağdan vazgeçmek zorunda kalabilir.

Bunun içinse firmanın pazarlama taktiklerini yeniden hayata döndürecek strateji izleniyor. Elektrikli AMG araçları, zaten firmanın spor otomobilleriyle haşır neşir olan Linkin Park tarafından ses konusunda elden geçirilecek.

İlk etapta kulağa biraz garip gelebilir, ancak Mercedes-AMG CEO'su Tobias Moers Linkin Park’ın üyelerini kastedederek, "Bu çocuklar ile elektrikli seslerin yorumlanması hakkında konuşmaya başladım. Duyguları satıyoruz ve duygu gerçekten bu işin önemli bir parçası. Bu yüzden suni sesler üzerinde çalışıyoruz çünkü yapmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Aslında AMG’nin elektrikli sesleri düzenleme konusunda kendisine yardımcı olacak birçok uzman var. Bu nedenle bir müzik grubu olarak Linkin Park’ın hangi aşamada sürece dahil olacağı henüz net değil. Moers, “Onlarla çalışmaya yıllar önce başladık, yapay sesler üreten bir ekip kurduk ve oyun uzmanlarıyla birlikte iş yürüttük, sonra sürece film yapımcıları da dahil oldular.” açıklamasında bulunuyor.

Böyle değişik ve güzel bir haberin vesilesiyle aylar önce hayatına son veren, Linkin Park’ın efsane vokali Chester Bennington’u analım: