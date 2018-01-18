Yeni ortaya çıkan bir Facebook Messenger hatasına göre iOS kullanıcıları, Messenger'da birkaç kelimeden fazla yazamıyorlar.

iOS kullanıcıları yeni bir sanal klavye hatası ile karşı karşıya. Fakat bu kez sorun iOS 11’den değil, Facebook Messenger’dan kaynaklanıyor. Bazı iOS kullanıcılarının Twitter’da bahsettiği hataya göre Messenger’da mesaj yazmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Messenger uygulamasında gerçekleşen hata, kullanıcıların adeta elini kolunu bağlıyor. Messenger kullanıcıları, nedeni bilinmeyen bir şekilde birkaç kelimeden daha uzun mesaj yazamamaya başladılar.

Uluslararası bir teknoloji ve girişimcilik haber sitesi olan TechCrunch, sorun ile ilgili bilgi almak için Facebook’a ulaştığını, Facebook’un sorunun nedeni ile ilgili bilgi sahibi olmadığını fakat üzerinde çalıştığını bildirdi.

Yaşanan sorun ile ilgili şikayetlerini Twitter üzerinden duyuran kullanıcılar uygulamayı kapatıp açmanın, telefonu kapatıp açmanın hatta uygulamayı silip yeniden yüklemenin herhangi bir çözüm getirmediğini bildirdi.