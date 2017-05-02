Messi'nin bir ikizi olsa ancak bu kadar benzeyebilirdi.

Dünya çapında üne sahip olan kişilere oldukça benzeyen insanlar ile sosyal medyada mutlaka karşılaşmışsınızdır. Hatta bu konuda ülkemizde de şarkıcılardan sinema oyuncularına hatta Uluönder Atatürk'e benzeyen pek çok kişi de zaman zaman sosyal medyanın ilgi odağı olup gündeme gelmişti.

Fakat İran'da yaşayan Rıza Parastesh, bu konuda çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkarmış. Zira Paratesh, şimdiden adını gelmiş geçmiş en iyi futbolcular listesinde üst sıralara yazdırmış olan Barselona'nın yıldızı Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye, Messi'den daha fazla benziyor!

Yüz yapısı ile Messi'ye ciddi şekilde benzeyen Paratesh, bu durumun farkına varınca saç ve sakal imajını Messi'ninki gibi yapmış. Bir de üstüne Barselona forması geçiren Paratesh, Tahran sokaklarında kendini görenleri adeta şok ediyor.

İnsanların ilgisinden oldukça memnun olan Paratesh, bir sefer ise bu durumun dezavantaja dönüştüğünü söylemekte. 2014 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjatin, İran'ı 91. dakikada Messi'nin attığı gol ile elemişti. O maçtan sonra futbol hayranı olan babasından bir telefon alan Paratesh, "Babam beni arayıp 'Bu gece eve gelme' dedi. Zira o gölü ben atmışım gibi düşündü" ifadelerini kullanmış.