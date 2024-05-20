iPhone SE 4'ün 500 dolar altında bir fiyatla gelebileceği iddia edildi. Biz de güncel kurla Türkiye'de ne kadar olabileceğini hesapladık. İşte telefon hakkında tüm bilinenler.

Apple, uygun fiyatlı telefonu iPhone SE’yi 2022’de güncellemişti. Yani iki yılı aşkın süredir dördüncü nesil iPhone SE’nin gelişi bekleniyordu. Şimdiye kadar cihaz hakkında birçok sızıntının ortaya çıktığını görmüştük.

Bugün ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Sızıntılarıyla bilinen Revegnus isimli X kullanıcısı, iPhone SE 4’te Apple’ın nasıl bir fiyatlandırma uygulayacağını paylaştı. Buna göre şirket, telefonu çok iddialı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürecke.

iPhone SE 4’ün 500 dolar altında olması bekleniyor

İddiaya göre Apple, iPhone SE 4 için 500 dolar altında bir fiyat düşünüyor. Şirket, ya şu anki modelde kullandığı 429 dolarlık aynı fiyatı koruyacağı ya da %10’luk bir zam (471 dolar) yapabilir. Yani her hâlükârda 500 doların altında bir fiyat göreceğiz.

iPhone SE 4’te üçüncü nesle kıyasla çok büyük iyileştirmeler beklediğimizi biliyoruz. Bu nedenle aynı fiyattan veya çok az bir zamla piyasaya sürmek, özellikle orta segmentte telefonu çok iddialı yapacaktır. Bu fiyat kategorisindeki Android cihazların önüne geçebileceğiniz söylememiz mümkün.

Türkiye’de fiyatı ne kadar olur?

429 veya 471 dolarlık fiyat, güncel kurla sırasıyla 13.821 TL ve 15.172 TL’ye denk geliyor. Tabii ki bu vergisiz fiyatı. Kültür Bakanlığı payı (%1), TRT Bandrolü (%12), ÖTV (%50) ve KDV (%20) eklendiğinde bu fiyat en az 28 bin TL civarına kadar çıkabilir. Bu fiyatla hâlâ iddialı olacağını söylemek mümkün. Tabii ki kur sürekli değiştiğinden telefon çıktığında Türkiye’de nasıl bir fiyat göreceğimiz hakkında şimdiden bir şey söylemek mümkün değil.

iPhone SE 4 ne zaman tanıtılacak? Nasıl özelliklerle gelecek?

iPhone SE 4’ün tasarımının baştan aşağıya yenileneceği söyleniyor. Cihazda iPhone 14’e benzer bir görünüm göreceğiz. Ayrıca Touch ID tarih olacak, bunun yerine günümüzdeki iPhone modellerinde gördüğümüz yüz tanıma teknolojisi Face ID nihayet telefona eklenecek. LCD yerine OLED 6,1 inçlik çentikli ekran, eylem butonu, USB-C diğer beklenen özelliklerinden.

Söylentiler, yeni iPhone SE’nin bu yıl da gelmeyeceğini ortaya koyuyor. Muhtemelen telefonun 2025’in ilkbaharında tanıtıldığını göreceğiz.