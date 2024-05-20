Elon Musk'ın beyin çipi geliştiren şirketi Neuralink, ikinci insanlı deneyleri için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. FDA, şirketin ilk deneyde yaşadığı sonuçları çözeceğini söylemesinin ardından yeşil ışığı yaktı.

Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink, geçtiğimiz aylarda ilk insanlı deneylerine başlamıştı. Ocak ayında gerçekleştirilen bir ameliyat ile 29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, beynine çip takılan ilk kişi olmuştu. Daha sonrasında yayımlanan videolarda, Arbaugh’un oyun oynamaktan sosyal medyaya paylaşım yapmaya kadar sadece düşünce gücüyle pek çok şeyi yapabildiği görülmüştü.

Şimdi ise Neuralink’i sevindirecek bir gelişme yaşandı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şirketin testlerine devam etmesine resmen onay verdi. Bu haber, Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan bir haberle ortaya çıktı.

İkinci bir kişiye daha Neuralink çipi takılacak

ABD’li sağlık düzenleyicisi FDA’nın onayı, şirketin ilk deneylerde oluşan sorunları düzelteceğini belirtmesinin ardından geldi. Şirket, yakın zamanda Arbaugh’a takılan çipteki ipliklerin pozisyonlarında farklılıklar yaşadığını belirterek bazı sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Rapora göre daha derine yerleştirerek bu sorunları çözmeyi planlıyor.

Neuralink’in ikinci hastasının kim olacağı henüz belli değil. Şirketin haziran ayında ikinci deneyine başlaması bekleniyor. Yıl sonuna kadar implantı toplamda 10 kişiye yerleştirmeyi hedeflediğini de ekleyelim. WSJ’ye göre şu ana kadar 1000’den fazla felçli insan testler için başvuruda bulunmuş.

Neuralink’in geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü sistemi, düşünce yoluyla bilgisayar gibi cihazları kontrol edilmesini sağlamayı ve bu şekilde felçli hastalara yardım etmeyi amaçlıyor.