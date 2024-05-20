1882'de Japon donanması, beriberi hastalığının pençesine düştü ve neredeyse yok oluyordu. Peki, bu hastalığın sebebi neydi ve nasıl çözüldü?

Japon donanması, modernleşme yolunda büyük adımlar atarken beklenmedik bir sorunla karşılaştı: Beriberi.

Ancak bu sorunun arkasında oldukça basit ve bir o kadar da şaşırtıcı bir neden vardı...

Her şey 1882 yılında başladı.

1882'nin ağustos ayında, Seul yakınlarındaki Incheon Körfezi'nde dört Japon savaş gemisi, Kore yarımadasındaki isyanı bastırmak için gelen iki Çin savaş gemisiyle karşı karşıya geldi.

Kâğıt üzerinde Japon gemileri daha güçlü görünüyordu ancak gemilerin içinde bir felaket gizleniyordu.

Japon donanması, beriberi adlı bir hastalık yüzünden savaşacak durumda değildi. Kongo gemisindeki 330 denizcinin 195'i, bu hastalık yüzünden görev yapamaz hâle gelmişti.

Hiei gemisinde ise mürettebatın sadece üçte biri sağlıklıydı. Aynı şekilde diğer gemiler Nisshin ve Kiyoteru da benzer durumdaydı.

Beriberi, Japonya'nın her yerinde yaygın olan bir hastalıktı.

Özellikle Tokyo gibi büyük şehirlerde daha fazla görülüyordu. Hastalık, B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyordu. O dönemde bu vitamin eksikliğinin neden olduğu bilinmiyordu ve çeşitli teoriler öne sürülüyordu.

Bazı doktorlar hastalığın yüksek sıcaklık, nem veya kötü hijyen koşullarından kaynaklandığını düşünüyordu ancak gerçekte sorun, Japonların diyetindeydi.

Şehirlerde; depolanması, pişirilmesi ve yenmesi kolay olduğu için beyaz pirinç tüketimi yaygındı. Ne yazık ki beyaz pirinç, B1 vitamini bakımından fakirdi. Bu da beriberi hastalığının yayılmasına neden oluyordu.

1878 ve 1883 yılları arasında donanmadaki denizcilerin üçte biri bu hastalığa yakalanmıştı.

Kanehiro Takaki

Ancak 1886'ya gelindiğinde, beriberi donanmadan tamamen silinmişti. Bu başarının arkasında Dr. Kanehiro Takaki'nin büyük bir rolü vardı.

Japonya'ya döndüğünde donanmanın diyetini incelemeye başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda donanmadaki denizcilerin, protein eksikliği yaşadığını ve bu yüzden beriberi hastalığına yakalandıklarını keşfetti.

Takaki'nin önerisi, diyetin protein açısından zenginleştirilmesiydi. Bu nedenle donanmanın diyetine arpa ve et eklenmesini sağladı. Bu basit değişiklik, beriberi hastalığının yok olmasına neden oldu.

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