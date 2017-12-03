Microsoft Fotoğraflar Android'e Gelebilir!

Windows 10'un fotoğraf düzenleme programı, Aggiornamenti Lumia isimli bir bloga göre Android'e geliyor olabilir.

Bilgisayar ve akıllı telefon arasında fotoğraf paylaşımı genellikle karmaşık ve birden fazla basamaklı işlem isteyen bir süreç. Özellikle de Windows 10'un mobil işletim sisteminin yaygın olmadığı ve bunu sürekli olarak platformlar arası yaptığımız düşünülürse, bir noktadan sonra telefonumuzdan çektiğimiz fotoğraf ve videoları sürekli olarak bilgisayara aktarmak zulüm haline gelebiliyor.

Aggiornamenti Lumia isimli, Windows geliştiricisine ait bir bloga göre, Windows 10'un fotoğraf düzenleme uygulaması Microsoft Fotoğraflar, Android için de geliyor olabilir. Bunun da en önemli yanı, Windows 10'un mobil işletim sistemini kullananların çok iyi bildiği bir şey. Eğer aynı hesaptan iki ayrı cihazda Microsoft Fotoğraflara giriş yaptıysanız ve aynı ağdaysanız, bu iki uygulama birbiriyle uyumlu çalışabiliyor.

"İtalyan asıllı blogun konuyla ilgili yayınladığı görsel"

Bu da demek ki, eğer telefonunuza Microsoft Fotoğraflar kuruluysa, telefonunuzdan bilgisayarınıza fotoğraf aktarmak bundan sonra pek fazla sorun olmayacak. Yine de bu şimdilik Microsoft Fotoğraflar'ın beta versiyonundaki kodlardan ortaya çıktı. Tabii ki ortada Android versiyonunun bir beta versiyonu bile yok. Yine de ileride böyle bir şeyin geliştiriliyor olması, artık işletim sistemi farklarının da geçmişin tozlu raflarına gittiğine dair güzel bir işaret bizce.